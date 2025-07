Aleska Génesis y Luca Onestini se dieron un “break” en su relación

Aleska Génesis ha estado ocupando los principales titulares del mundo del entretenimiento desde hace varios días por aparentemente haber terminado su relación con Luca Onestini. Fue en “En Casa con Telemundo” donde Carlos Adyan dio su versión sobre lo que aparentemente había sucedido entre ellos, y se trata de una supuesta infidelidad. Sin embargo, ella desmintió la versión que dio y aclaró la situación que está viviendo.

“Primero, me parece curioso cómo funcionan las ‘fuentes confiables’ cuando se trata de difamar a una mujer. Señores, todo lo que se dijo es totalmente falso, son especulaciones, son puras mentiras. La realidad es que el bambino y yo disfrutamos de Capri, fuimos al evento de Black Coffee, estuvimos tres días por allá disfrutando; incluso, si quieren, vayan a mis redes sociales y allí van a ver las fotos y los videos”, añadió en “Hoy Día”.

La venezolana mencionó que es una pena la manera en que hay individuos que les gusta proporcionar información sin hablar directamente con las partes involucradas, sin importar las consecuencias que sus palabras podrían generar. Sin embargo, ella jamás lo mencionó directamente, pero es claro que fue con Carlos con quien se lleva bastante mal desde hace unos meses.

“Lamentablemente, hay personas que dan ese tipo de mentiras y opiniones para crear contenido porque no tienen otra cosa más que difamar. Lo que sí me queda claro es que cuando una mujer brilla, siempre tratan de ensuciarla. Yo estoy aquí con mi frente en alto, en paz, tranquila, feliz”, explicó.

Antes de finalizar con el tema, ella dijo que “no” ha terminado con Luca, pero que la distancia que mantienen por el momento se debe a que la vida de ambos están en dos países distintos y ella necesitaba irse otra vez a Estados Unidos para seguir trabajando, razón por la cual tuvo que abandonar Italia, mientras que él está cumpliendo con sus compromisos en Europa.

“Nosotros no es que hemos terminado. Luca y yo hemos vivido una relación espectacular, nosotros la hemos pasado increíble. Llegó en el momento que más lo necesitaba. Él y yo sabemos lo hermoso que ha sido nuestra relación. Estuve en Italia, me regresé porque necesito trabajar. Nosotros simplemente nos hemos dado un break, un espacio, un tiempo porque sabemos que las relaciones a distancia no funcionan y tenemos que ser maduros para saberlo, analizar y decir”, explicó.

