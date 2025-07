Comienzan las ‘calles de verano’ este sábado en Queens y Staten Island

Los neoyorquinos tendrán la oportunidad este 26 de julio, de disfrutar de más de 30 kilómetros de calles sin automóviles y repletas de actividades gratuitas en la primera jornada este año de las ‘Calles de verano’.

El programa, que esta temporada tiene una ruta que abarca todo Manhattan -desde el Puente Brooklyn a Inwood-, iniciará a las 7 de la mañana e irá hasta las 3 p.m., se extenderá durante cinco sábados consecutivos hasta el 23 de agosto.

En particular, este sábado las ‘Calles de verano’ se realizarán en Queens –en Vernon Blvd, desde la calle 44 hasta la 30, con vistas a la costa de Long Island City y Astoria– y en Staten Island – en Forest Ave, desde Broadway hasta la avenida Bard.

Ydanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT), dijo que esta histórica expansión de las Summer Streets reflejaba el compromiso de la administración Adams de hacer que las calles de la Gran Manzana sean más vibrantes e inclusivas.

“Summer Streets reinventa nuestro espacio público como un recurso compartido, convirtiendo las calles de la ciudad en corredores de movimiento, cultura y creatividad”, declaró el comisionado.

La programación de este año incluye:

Carreras y caminatas del NYRR: En colaboración con New York Road Runners (NYRR), el NYC DOT lanzó una nueva iniciativa que ofrece carreras y caminatas comunitarias gratuitas para principiantes en Summer Streets. La serie comienza en Queens el 26 de julio y continúa en Brooklyn el 23 de agosto. Ambos eventos gratuitos incluirán actividades divertidas y juegos para niños de todas las edades. La inscripción está abierta.

Rodamos Juntos de Bike New York: El sábado 2 de agosto, el NYC DOT se asociará con Bike New York para lanzar Together We Ride, el primer recorrido grupal por la ruta Summer Streets de Manhattan, desde Foley Square hasta Inwood. La inscripción es gratuita en BIKE.NYC.

Pases diarios gratuitos de Citi Bike: Disponibles los días de eventos con el código de promoción LYFTSUMMER25 en la aplicación Citi Bike.

Arte Público Interactivo: Este año, Summer Streets también presenta una serie de instalaciones de arte público, seleccionadas a través de una convocatoria abierta de NYC DOT Art.

En agosto

Sábados 2, 9 y 16 de agosto: Manhattan. Desde el puente de Brooklyn hasta la calle Dyckman, por la calle Lafayette y Park Avenue hasta la calle 110, cruzando la 110 hasta Broadway y subiendo hasta la calle Dyckman.

Sábado 23 de agosto: El Bronx y Brooklyn

El Bronx: Grand Concourse, desde la avenida East Tremont hasta Mosholu Parkway.

Brooklyn: Eastern Parkway, desde Grand Army Plaza hasta Buffalo Ave.