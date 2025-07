Gloria Estefan expresa su preocupación por el futuro de EE.UU.

La cantante Gloria Estefan otorgó una entrevista al periodista Jorge Ramos, donde se pronunció en contra de la administración de Donald Trump por lo que ha venido haciendo desde que en enero asumió la presidencia del país, y asegura que las transformaciones que ha vivido la nación en las últimas semanas las desconoce por completo.

“Veo que entra la aeromoza llorando porque le hicieron quitarle un bebé a una madre, un bebé de tres meses. Le sacan el bebé del avión llorando, la señora llorando. Al salir del avión, vieron a la madre rodeada de policías y al bebé en brazos de un extraño. Esta inhumanidad no la entiendo, lo que estoy viendo en las noticias no lo entiendo”, expresó para el canal digital “Así veo las cosas”.

Estefan, que lleva más de seis décadas viviendo en Estados Unidos, manifestó que no entiende la manera en que están tratando a las personas que llevan tanto tiempo en la nación, pues aseguró que muchos de los casos son tratados como criminales. Por ello, destacó que entiende muy bien la situación, debido a que ella es cubana, y considera que en momentos como los que se están viviendo actualmente deben ser muy cuidadosas.

“Personas que llevan décadas aquí contribuyendo al país con sus hijos que han nacido aquí. No son criminales. Realmente me asusta y también me asusta cuando se ignora la división de las tres partes del gobierno. Acuérdate de que yo vine de Cuba. Hay que tener cuidado”, le contó al periodista de raíces mexicanas.

Tras toda la historia del país que la vio nacer, asegura que es necesario luchar por la libertad. Ella considera que, hasta entonces, en la nación todavía no se han dado cuenta de lo endeble que es. Sin embargo, espera que ese no sea el caso y desea estar equivocada en sus declaraciones, aunque detalló que simplemente se está dejando llevar por lo que ha visto hasta el momento.

“La libertad hay que defenderla. Las personas en este país no se dan cuenta de lo frágil que es. Ojalá que no sea así; yo oro para que esté equivocada, que lo que estoy viendo no vaya a llevar a cosas peores, pero hay que tener cuidado porque la historia no es lo que nos muestra”, finalizó diciendo durante la conversación.

Sigue leyendo:

· Gloria Estefan reveló su importante papel en el éxito del primer álbum en inglés de Shakira

· Gloria Estefan sobre ‘Diddy’ tras aparecer en demanda: “Siempre fue un vecino amable”

· Una de las mansiones de Sean ‘Diddy’ Combs perteneció a Emilio y Gloria Estefan