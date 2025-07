¿Castigo? Chicharito Hernández queda fuera de la Leagues Cup

Las disculpas parecen no ser suficientes para Javier “Chicharito” Hernández. El delantero terminó arrepintiéndose por los comentarios machistas que realizó en redes sociales, pero las Chivas de Guadalajara lo habrían castigado dejándolo fuera de la convocatoria para la Leagues Cup 2025.

El equipo mexicano, que debutará el próximo 31 de julio en el Red Bull Arena de New Jersey frente al New York Red Bulls, anunció su lista de 30 jugadores para la competición que se disputa en Estados Unidos y en ella no aparecía Chicharito Hernández.

El exjugador del Real Madrid y Manchester United no ha figurado en ninguna convocatoria de Chivas en lo que va de Torneo Apertura 2025, incluyendo el cuarto partido en el calendario de este mismo sábado ante Atlético San Luis.

Chivas dejó fuera de la convocatoria para Leagues Cup a 🇲🇽Javier “Chicharito” Hernández. pic.twitter.com/UQhouYNZUd — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) July 26, 2025

La decisión parece ser un castigo directo para el atacante tras el comunicado que publicó días atrás Chivas donde manifestaron que ya tomaron las medidas correspondientes al caso, aunque no especificaron públicamente a qué se referían.

“El club ha tomado las acciones correspondientes según el reglamento interno. Como una institución con profunda responsabilidad social, rechazamos firmemente cualquier conducta, postura o expresión que refuerce estereotipos que limiten la libertad, el respeto y el desarrollo pleno de todas las personas, dentro y fuera del deporte”, se leyó en parte del texto que no hace alusión directa a Chicharito.

Se espera que el reemplazo de Chicharito en la lista sea el joven delantero de 22 años, Sergio Aguayo, que fue llamado desde las inferiores para incorporarse al ataque en el viaje hacia Estados Unidos.

Ya sea por lesiones, o posteriormente consecuencia de sus comentarios denigrantes a la mujer, fue el pasado 15 de abril cuando Chicharito Hernández disputó su último partido hasta la fecha (frente a Puebla) con el Rebaño.

Desde entonces, solo se ha dedicado a entrenar con la institución y a utilizar frecuentemente sus redes sociales.

