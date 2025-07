Estatua de Florinda Meza en México no será derribada 

Luego de que varias personas pidieran derribar la estatua de la actriz Florinda Meza en Juchipila, Zacatecas, por todo el revuelo que ha tenido la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, el Ayuntamiento del lugar indicó que la figura se mantendrá en honor a la artista.

En el programa Hoy Día, transmitido por la cadena Telemundo, confirmaron esta información luego de la ola de rumores que se generó.

“El Ayuntamiento rechazó formalmente la petición y dijo que no se derrumbará la estatua. El Ayuntamiento reafirmó que Florinda Meza seguirá siendo reconocida como hija distinguida de la ciudad”, dijo Penélope Menchaca.

Algunos habitantes de la zona consideraron que la reacción de algunas personas ha sido exagerada. “Nadie la va a quitar, tiene que proponerse al cabildo, tienen que hacerse las cosas como se hacen, yo creo que aquí en Juchipila es el personaje que más representa a Juchipila, es una figura internacional, al nivel de Antonio Aguilar, a Florinda Meza la conocen en todos los países de Latinoamérica”.

En ‘Chespirito: sin querer queriendo’, se deja ver cómo Florinda Meza tuvo un amorío con Roberto Gómez Bolaños mientras él estaba casado con Graciela Fernández.

Esta situación ha hecho que muchas personas la critiquen, pues consideran que interfirió en este matrimonio.

En su cuenta en Instagram, la artista se ha defendido con varios mensajes. En uno de los que publicó, indicó: “Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas. Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”.

