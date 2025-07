Florinda Meza negó haber demandado a HBO Max por la serie Chespirito

Florinda Meza, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado en el que aprovechó para desmentir a varios medios de comunicación que informaron que aparentemente ella habría puesto una demanda contra HBO Max por la transmisión de la serie “Chespirito: sin querer queriendo” y resultó ser falso.

El rumor se generó debido a los constantes comunicados que ella ha presentado a través de su perfil de Instagram, donde ha demostrado que no está conforme con lo que están transmitiendo en los capítulos semanales por el canal de streaming: “No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, escribió.

Será esta semana cuando la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños llegue a su fin; sin embargo, Florinda ha estado compartiendo semanalmente diversas opiniones según lo que reflejan cada uno de los capítulos, y su negativa constante llevó a algunos usuarios de las redes sociales a pensar que podría actuar legalmente en contra de HBO, pero esta no es la situación.

La viuda del reconocido productor y actor mexicano expresó que muchas personas quisieran expresarse como si fueran ella, pero este no sería el caso porque no conocen la realidad de lo que se vivió: “Ustedes escriben historias pensando en cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”.

Meza agregó que la transmisión de este contenido de entretenimiento ha llevado a que los fanáticos busquen algunas de sus declaraciones pasadas, incluso cuando Roberto estaba vivo, y todo ha sido utilizado en su contra, perjudicándola considerablemente: “Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado… y las han utilizado en mi contra”.

La mexicana aclaró que ella no es un objeto y que debe cuidarse de lo que pueda decir la prensa. Agregó que, en caso de que ella llegue a mandar a la empresa, ella misma lo informará a través de sus propias redes sociales o cualquier otra información que sea de interés público: “Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí“, dijo.

