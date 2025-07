Aleks Sytenk dice que Shakira le “coqueteó” frente a su esposa: “Muy incómodo”

El cantautor y productor musical Aleks Syntek aseguró que se sintió “incómodo” por un supuesto coqueteo que le hizo la cantante colombiana Shakira frente a su esposa.

El artista asistió a uno de los conciertos que ofreció la barranquillera en México como parte de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran tour’. En una reciente entrevista con TV Azteca Noreste, Aleks Syntek relató esta particular anécdota al encontrarse con Shakira en el backstage de su concierto.

Según relató, la cantante le hizo unos halagos a Syntek frente a su esposa e hija. “Cuando entré a su camerino, me topo a Shakira y me dice: ‘Qué guapo. ¿Qué te hiciste, Aleks? Te ves bien chavo’. Le dije: ‘Muchas gracias, mira, vengo con mi esposa, con mi hija’”, afirma el cantante.

Aseguró que se sintió “muy incómodo” porque Shakira estaba “muy coqueta”. “Yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”, dijo el artista.

Syntek dijo que asistió al concierto para apoyar a los músicos que tocan con Shakira, ya que trabajaron juntos hace más de 20 años.

“Si fui a ver a Shakira es porque todos sus músicos eran mis músicos. La banda de Shakira tocaba conmigo en las giras de Estados Unidos desde hace 20 años atrás”, dijo Aleks.

Aleks aseguró que conoce a Shakira desde hace muchos años e incluso dijo que tenía una buena relación con los padres de ella por lo que le confiaban en el músico mexicano para acompañara a Shakira al antro ya que la cantante era menor de edad.

“Yo cuidaba a Shakira en Argentina, en Buenos Aires, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella tenía 17, 18, y entonces quería salir de antro y no había quien la acompañara, y sus papás me querían mucho, comíamos juntos, y hacemos las promociones juntos. Me la llevaba al antro”, contó el intérprete.

Las recientes declaraciones de Syntek han causado mucha controversia en redes sociales.

Shakira se encuentra en medio de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que recorrerá varias ciudades de México en una nueva fase de su gira.

