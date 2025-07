Guardiola sobre regresar al Barcelona: “Se acabó para siempre”

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola afirmó en una entrevista con la revista GQ que no tiene intención de regresar al FC Barcelona, ni siquiera en un rol institucional como presidente.

“Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonita pero ya se acabó. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto”, expresó el técnico catalán.

Guardiola, que dirigió al conjunto azulgrana entre 2008 y 2012 con un ciclo plagado de títulos, explicó que una vez concluya su etapa en el City, tiene decidido alejarse del fútbol por un tiempo indefinido. “Un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince…”, dijo.

Guardiola sobre Lamine Yamal: “Que lo comparen con Messi son palabras mayores”

Cuestionado sobre el joven talento del Barça, Lamine Yamal, y las constantes comparaciones con Lionel Messi, Guardiola se mostró cauto y pidió no presionarlo: “Creo que a Lamine Yamal hay que dejarle que haga su carrera. Y cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor. Dejad que haga su carrera. Y ya el hecho de que lo comparen con Messi son palabras mayores”.

El técnico utilizó una metáfora para ilustrar la magnitud de la figura de Messi: “Como si comparan a un pintor con Van Gogh, pues dirán, hostia, no está mal, señal de que es bueno. Y eso de comparar es señal de que es bueno. Pero hay que dejarle hacer su carrera. Y ya veremos”.

“Nos pagan tanto dinero, para aceptar esto”

Guardiola también reflexionó sobre la presión constante que implica dirigir en el más alto nivel: “Yo he estado este año durante cuatro o cinco meses en cada estadio fuera de casa con el público gritando: ‘You’ll be sacked in the morning’. Es decir, te van a echar. No hay una profesión, arquitecto, profesor, doctor, periodista… que le pidan 60.000 personas que se quede sin trabajo. Que quieren que te quedes sin trabajo”.

Sin embargo, dijo entender que el alto salario de los entrenadores justifica esa exigencia: “Pero nuestra profesión está tan bien remunerada, nos pagan tanto dinero, para aceptar esto. Y si no lo quieres, te dedicas a otra cosa”.

“Llegará un día que diré: basta”

Guardiola admitió que su vínculo con el fútbol ha evolucionado con el tiempo y anticipó que eventualmente pondrá fin a su carrera como técnico.

“En el fútbol, hubo un momento que dije basta, se acabó. Y de entrenador llegará un día que diré ‘basta, ya no tengo ganas de jugadores, de las tácticas contrarias, de cada tres días ruedas de prensa, de mi jefe’… Diré: ‘ahora soy mi ‘own’ jefe, ya no tengo que poner la alarma y puedo decidir en mi vida’. Pues algún día llegará, y cuando llegue, pues pararé y volveré luego, o no, y ahí ya veremos”.

