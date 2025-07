Leyenda de la NFL Deion Sanders anunció que está libre de cáncer

Deion Sanders, miembro del Salón de la Fama de la NFL y actual entrenador en jefe de los Colorado Buffaloes, reveló este lunes que ha superado el cáncer de vejiga luego de someterse a una cirugía para extirpar el órgano afectado.

“Estoy recuperado, estoy fuerte y estoy listo; aunque probablemente he bajado unos 11 kilos lo voy a lograr. Voy a ponerme la ropa de trabajo y la portaré como nadie. Ha sido un viaje tremendo. Doy gracias a Dios por haber sido tan bueno conmigo”, expresó el exjugador de 57 años durante una conferencia de prensa.

El año pasado, sus problemas de salud lo obligaron a ausentarse en varias oportunidades de sus labores con el equipo universitario, y este verano solo asistió a las ruedas de prensa, sin participar directamente en los entrenamientos. La gravedad de su condición fue tal que, según confesó, llegó a preparar su testamento.

“Mental y emocionalmente fue muy difícil, incluso tuve que hacer mi testamento. No es nada fácil pensar que quizás ya no estarás aquí”, compartió Sanders.

Durante su aparición pública, aprovechó para hacer un llamado a los hombres, independientemente de su origen étnico, a realizarse chequeos médicos regulares que permitan detectar a tiempo enfermedades como la suya.

“Hombres, háganse todos una revisión porque si no fuera por eso no estaría aquí hoy; empecemos por no avergonzarnos y afrontarlo. Sé que no nos gusta ir al médico, pero es importante. Les habló a todos, afroamericanos, caucásicos, hispanos, asiáticos”, instó el exjugador.

Una leyenda de la NFL

Considerado uno de los mejores cornerbacks en la historia de la NFL, Sanders fue elegido en la primera ronda del Draft de la NFL en 1989 por los Atlanta Falcons, equipo con el que jugó hasta 1993.

Posteriormente pasó por los 49ers, Cowboys, Washington y culminó su carrera con los Baltimore Ravens entre 2004 y 2005.

Sanders fue campeón del Super Bowl en dos ocasiones: primero con los San Francisco 49ers en la edición XXIX y luego con los Dallas Cowboys en el Super Bowl XXX.

Desde su retiro de la NFL en 2005, el exjugador ha mantenido una fuerte presencia mediática. Su llegada a los Buffaloes como head coach generó un impacto inmediato, aumentando la visibilidad del programa a nivel nacional e internacional.

Sigue leyendo:

–NFL sanciona a más de 100 jugadores por vender con sobreprecio boletos al Super Bowl

–Jugador de los Philadelphia Eagles casó a una pareja de aficionados

–Receptor de los Chargers Mike Williams anunció su retiro de la NFL con 30 años