Tiroteo deja a tres personas baleadas en distintos incidentes en el Desfile del Día Dominicano

Al menos tres personas fueron heridas en balaceras diferentes cerca de la ruta del Desfile del Día Dominicano en El Bronx el domingo, todos casi en una hora, informaron las autoridades y las fuentes.

Los hechos empezaron aproximadamente a las 6:00 de la tarde, cuando un hombre de 24 años recibió un tiro en los glúteos en Grand Concourse y Elliot Avenue, indicó la policía.

Unos 40 minutos después, una joven de 19 años recibió un disparo en el tobillo en la calle 170 y la avenida Sheridan, a la vuelta de la esquina del primer lugar del tiroteo, explicaron las fuentes.

Posteriormente, cerca de las 7:15 de la tarde, un hombre de 23 años fue impactado de bala en el abdomen en Noble Avenue, en el extremo opuesto de El Bronx, de acuerdo con los funcionarios.

Todos los heridos fueron llevados a hospitales cercanos en condición estable, manifestó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y las fuentes.

Hasta el momento no se han hecho capturas, no está claro si los tiroteos estaban vinculados entre sí, informó New York Post.

Los oficiales están investigando e indagando las conexiones que las víctimas pudieron haber tenido entre ellas, si las hubo, y su participación en el desfile.

El año pasado, el NYPD suspendió el Desfile del Día Dominicano una vez llegó a Manhattan debido a que la muchedumbre se rebeló.

Los participantes empezaron a saltar en las barricadas para acercarse a las carrozas, muchas de las cuales llevaban a raperos conocidos.

En el caos desatado, un joven de 19 años corto el rostro de un hombre de 65 años con un cuchillo.

