Entrevista: director de Rural Development de USDA en Puerto Rico confirma cierre de oficina en Utuado

NUEVA YORK – Nelson Albino, el director estatal de Rural Development (RD) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Puerto Rico, reveló que una de las oficinas regionales de esa dependencia cerrará en la isla como parte del plan de reducción de gastos de la Administración Trump.

En entrevista exclusiva con El Diario en la que indagamos sobre sus prioridades al mando de Desarrollo Rural, Albino especificó que la oficina de Utuado cerrará a partir del 31 de agosto.

“Yo le puedo asegurar que, en cuanto a oficinas, van a haber cambios. La oficina de Utuado (de Rural Development) va a cerrar. Es la única oficina que va a cerrar en Puerto Rico”, afirmó el también miembro de la Junta Nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA).

A su vez, otras dos oficinas que compartían espacio con la de RD en ese municipio en el centro de la isla dejarán de operar.

El funcionario, quien juramentó al puesto hace casi dos meses tras ser nombrado por el presidente Donald Trump, añadió que los otros despachos de Rural Development, ubicados en San Juan, Morovis, Caguas, Juana Díaz y Camuy, continuarán brindando servicios.

“¿Cuál es la razón de base para esa decisión (de cerrar las oficinas en Utuado)?”, indagó este rotativo.

“Esas son reestructuraciones que está haciendo la oficina nacional, y aplica a todo Estados Unidos, no solamente a Puerto Rico. La oficina de Utuado es una oficina que era compartida con otras agencias de USDA, así que no somos los únicos que van a tener un cierre en Utuado, también va a cerrar en Utuado, Farm Service Agency (FSA) y NRCS (Natural Resources Conservation Service). Son las tres agencias dentro de una misma oficina. La oficina de Mayagüez iba a cerrar, pero nosotros, la oficina estatal de Puerto Rico, en el feedback que se nos solicitó, no hubiésemos querido que cerrara ninguna, pero, por lo menos, pudimos salvar la de Mayagüez debido a la población que sirve (oeste, suroeste, noroeste). Esa de Mayagüez se queda, la logramos remover de la lista. Eso fue un trabajo que hizo este servidor con el equipo de la oficina estatal, y la logramos mantener abierta. La de Utuado, lamentablemente, no lo logramos”, abundó.

“¿Qué va a pasar con los empleados de esas oficinas cuando el 31 de agosto se eliminen?”, continuó este medio.

“Se relocalizan a las oficinas más cercanas, pero ninguno va a perder su trabajo”, aseguró.

“¿Usted coincide con la postura del USDA (a nivel nacional) de que muchas de estas oficinas de RD que enfrentan terminaciones son esenciales?”, preguntamos.

“Esta no es la primera vez. Aquí, pasadas administraciones han hecho reestructuraciones de USDA y de Desarrollo Rural en Puerto Rico, esta no es la primera vez que lo hacen. Ya en el 2007, en el 2012, bajo la Administración Obama, hubo reestructuración. Aquí hubo oficina en Bayamón, Fajardo, en distintos pueblos que ya no existen previo a que Donald Trump fuera presidente. Esto no es algo por primera vez porque es la Administración Trump y DOGE (Oficina de Eficiencia Gubernamental) que quieren hacer recortes; esto es algo que ha pasado ya con otros presidentes. Así que yo lo veo como una reestructuración más”, respondió

“Ok, pero usted batalló para que esa oficina de Mayagüez se mantuviera. Mi conclusión es, y usted me aclarará, de que entiende que es importante, porque, si no, no hubiese dado la batalla. Entonces, en ese sentido yo le pregunto si esto afectará los servicios esenciales a las personas que podían ir a allá y ahora no van a poder ir”, prosiguió este rotativo.

“Lo que sucede es que nosotros lo verificamos a base del servicio que se da de acuerdo con las áreas. La de Mayagüez, obviamente, nos interesara que se mantuviera porque es la única en el área oeste. Pero, cuando verificamos la oficina de Utuado, que sí, nos hubiese gustado que se quedara, la decisión no afecta grandemente la operación de la agencia en Puerto Rico, porque, entremedio de Utuado, hay dos oficinas más, la de Camuy y Morovis…Por otro lado, a aquellos que estaban en esa región, un poquitito más al sur, se les hace más sencillo a través de Ponce llegar a la oficina de Juana Díaz que también está en un área bastante accesible, porque son oficinas que están cerca de carreteras urbanas accesibles, así que yo creo que, fuera de eso, la población que servía Utuado no se va a quedar desprovista, no se van a quedar sin servicio. Los empleados no se van a quedar sin trabajo. Ellos se van a mantener como empleados de la agencia”, defendió Albino quien durante la campaña de Trump estuvo a cargo de Puerto Rico y los otros territorios en la RNHA.

El tema del cierre de oficinas de Rural Development movilizó a representantes demócratas en el Congreso, incluyendo al comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández.

A finales del mes pasado, Hernández cuestionó junto a otros 20 representantes, el potencial cierre de las oficinas de Desarrollo Rural del USDA en EE.UU. y Puerto Rico.

En una carta al administrador interino de la GSA (Administración de Servicios Generales), Stephen Ehikian, los legisladores pidieron revertir la decisión por entender que las oficinas brindan servicios esenciales a comunidades rurales.

La GSA planeaba cerrar casi 50 oficinas de Desarrollo Rural a través de todas las jurisdicciones de EE.UU.

A mediados de mayo, en una carta en respuesta a otro requerimiento de información encabezado por el comisionado residente, USDA señaló que las oficinas de Desarrollo Rural en Puerto Rico se consideran esenciales y no deberían cerrarse como parte de las rescisiones de arrendamiento que se estaban revisando.

Desarrollo Rural es la agencia encargada de ayudar a ciudadanos en comunidades rurales a obtener la asistencia técnica y el financiamiento necesarios para reparar y construir vivienda, así como mejorar infraestructura de negocios y espacios comunitarios a través de préstamos y subvenciones.

El fin es mejorar la calidad de vida y la economía en las zonas rurales de EE.UU.

Por ejemplo, el Programa de Préstamos Directos de la Sección 502, ayuda a solicitantes de bajos ingresos a obtener una vivienda digna, segura y sanitaria en zonas rurales elegibles, brindándoles asistencia financiera para aumentar su capacidad de pago. La asistencia financiera es un tipo de subsidio que reduce el pago de la hipoteca por un corto plazo. El monto de la asistencia se determina según los ingresos familiares ajustados.

En Puerto Rico, que aún se levanta de desastres naturales como los huracanes Fiona (2022) y María (2017), y los sismos (2020), lo que suma a la batalla contra la falta de vivienda asequible, programas como los que administra Rural Development resultan esenciales para sus residentes.

Albino dijo que, al menos hasta que inicie el próximo año fiscal en octubre, la oficina continuará brindando asistencia para que boricuas soliciten a los distintos programas disponibles.

“Hemos estado ejecutando la agenda ‘Estados Unidos primero’ (America First) del presidente Donald Trump y de la secretaria (Brooke) Rollins. En Puerto Rico, hemos estado administrando los programas y los fondos disponibles para lo que queda de año fiscal del 2025. En octubre empieza un nuevo año fiscal con nuevo presupuesto. Desde el 2 de junio, que fue cuando yo comencé en este cargo, hemos estado supervisando que se sigan ejecutando los programas de vivienda, de préstamos garantizados de negocios, los programas de asistencia por desastre por el huracán Fiona en el 2022 (Programa de Subvenciones para la Reparación de Viviendas por Desastres Rurales), que aún quedan unos fondos disponibles para reparación de vivienda”, enumeró.

Al área a la que le ha puesto mayor atención, según dijo, es la de préstamos para negocios.

“Hemos estado trabajando de la mano con las instituciones financieras que son socias nuestras. La mayoría de los préstamos que tenemos son garantizados y el cliente donde lo solicita es en la institución financiera o banco. Si viene a una oficina de servicio nuestra, nosotros los referimos al banco”, amplió.

Albino consideró que la mayoría de las personas conocen de los programas de Rural Development.

“A través de estas instituciones financieras hemos tenido alcance y hemos dado a conocer los programas. Mucha de la población en Puerto Rico ya conoce de estos programas de vivienda y los de préstamos garantizados comerciales, así que, aunque hay desconocimiento en unas áreas de la población, mucha gente ya los conoce, y en el sector privado los conocen. Por ejemplo, en los casi 60 días que llevo en este puesto ya yo he firmado autorizaciones de préstamos para negocios de distintas industrias, entiéndase, instituciones educativas, instituciones de centros comerciales, alimentos, etc.”, añadió.

En cuanto a solicitudes de municipios, prestan particular atención a que el ayuntamiento esté solvente antes de otogar el adelanto.

“Con quien nosotros trabajamos más directamente es con los gobiernos municipales. De acuerdo con la Ley de Municipios Autonómos, ellos tienen capacidad de tomar prestado. Ellos vienen aquí con unas ideas y propuestas; nosotros las estudiamos y los orientamos; primero, si son elegibles. Por ejemplo, si un municipio viene aquí con una propuesta en un casco urbano, nosotros le decimos, ‘mira, este programa no es elegible, porque nosotros trabajamos desarrollo rural’. Si el proyecto es elegible, pues nosotros los orientamos para que sometan una propuesta. Ahí sí tenemos una buena comunicación con el gobierno de Puerto Rico; verificamos a través de AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico) si ese municipio es solvente y tiene capacidad de pago, y si la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) determina que ese municipio puede incurrir en esa deuda, pues nosotros le aprobamos el mismo”, explicó.

A preguntas de hasta qué punto puede la oficina ayudar a municipios con problemas fiscales para adelantar obras de reconstrucción, el director de RD respondió: “Los municipios tienen que ser responsables fiscalmente como cualquier cliente o entidad que acude a nosotros para un préstamo. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a los gobiernos municipales, pero los gobiernos municipales tienen que tener la capacidad de pago de esa deuda. Por eso es que nosotros consultamos con AAFAF y por la Junta para validar que el municipio tenga solvencia y que los proyectos sean elegibles, también”.

Durante la pasada Administración, buena parte de los esfuerzos en la isla se enfocaron en la iniciativa Red de Socios Rurales (RPN) para conectar a organizaciones con recursos y oportunidades de financiamiento en asociación con Desarrollo Rural, Departamento de Vivienda (HUD) y otras agencias del gobierno federal.

¿Qué pasó con el programa REAP para sistemas de energía renovable?

Otro programa que tiene impacto en Puerto Rico es el REAP (Programa de Energía Rural para América). El mismo ofrece préstamos garantizados y subvenciones a productores agrícolas y pequeñas empresas rurales para sistemas de energía renovable o para mejorar la eficiencia energética. Los productores agrícolas también pueden solicitar nuevos equipos de eficiencia energética y préstamos para nuevos sistemas de producción y procesamiento agrícola.

REAP estaba siendo financiado mediante la Ley de Reducción de Inflación (IRA) aprobada bajo la Administración Biden.

El USDA había anunciado $145 millones de dólares para 700 préstamos y subvenciones a través de “Rural Energy for America Program”.

Bajo la Administración Trump, el financiamiento se redujo de 50% a 25%, precisó Albino a preguntas de El Diario.

“REAP está vigente hasta que acabe el año fiscal (octubre). Cuando empiece el nuevo año fiscal, sabremos cuáles programas se quedarán y cuáles son cambiantes”, declaró.

La Administración Trump había indicado que las solicitudes al programa tenían que ajustarse a la política pública del Gobierno y a la orden ejecutiva sobre energía que firmó.

“El programa ha ayudado a ciertos comerciantes que lo han solicitado. Obviamente, nosotros somos muy estrictos observando para qué se va a utilizar y qué tipo de cliente es el que lo está solicitando, porque no es lo mismo poner un sistema de paneles solares en un techo que ponerlo en una finca”, añadió Albino sobre el programa.

“La política de la Administración Trump es que las tierras que puedan ser productivas donde se pueda cultivar o sembrar, pues que esas tierras no se pierdan. Eso es parte de la independencia de América, de Estados Unidos para que pueda producir sus propios alimentos”, puso como ejemplo en cuanto a restricciones de financiamiento.

Una entrada en el sitio web de REAP especifica que la “agencia no acepta solicitudes de subvenciones REAP en este momento. Se pueden presentar solicitudes de préstamos garantizados”.

“La agencia no aceptará solicitudes de subvenciones REAP ni de subvenciones combinadas con préstamos garantizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025. Si la agencia recibe una solicitud durante este periodo, no la revisará ni procesará, y será devuelta”, añade la información en el sitio web.

