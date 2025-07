Trump bendice a Nueva York y llama “lunático” a Tamura; quiso disparar en sede NFL por su enfermedad, aunque nunca jugó fútbol americano profesional

Shane Tamura, identificado por NYPD como el pistolero que anoche mató a cuatro personas y luego a sí mismo en el edificio 345 Park Ave de Manhattan, llevaba una nota en el bolsillo que expresaba sus quejas contra la NFL y afirmaba que sufría de encefalopatía traumática crónica (ETC), una lesión cerebral relacionada con un traumatismo craneoencefálico.

El mandatario Donald Trump expresó sus condolencias tras el tiroteo mortal. “He sido informado sobre el trágico tiroteo ocurrido en Manhattan, un lugar que conozco y amo. Confío en que nuestras fuerzas del orden llegarán al fondo de por qué este lunático demente cometió un acto de violencia tan insensato”, escribió en una publicación de Truth Social esta mañana.

“Mi corazón está con las familias de las cuatro personas fallecidas, incluido el policía de Nueva York, que hizo el sacrificio máximo”, añadió. “¡Que Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y que Dios bendiga a Nueva York!”.

Según informaron fuentes al New York Post sobre el posible motivo del ataque, Tamura culpaba a la NFL (National Football League), pero nunca jugó fútbol americano profesional, sólo lo hizo en la escuela secundaria. En el rascacielos donde sucedió la tragedia funciona la sede de la NFL en Nueva York.

El joven de 27 años, nativo de Hawaii y residente de Las Vegas, quería disparar en la sede de la NFL, pero “subió por error a los ascensores equivocados” y terminó en un piso superior, confirmó hoy el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Los baleados incluyen el agente de NYPD Didarul Islam (36), inmigrante nativo de Bangladesh, la única víctima que ha sido identificada hasta ahora.

Según NYPD, Tamura manejó desde Las Vegas en su auto, entró a Manhattan desde Nueva Jersey ayer por la tarde y luego condujo hasta 345 Park Ave., estacionándose entre las calles 51 y 52 poco antes de las 6:30 p.m., dijo la comisionada policial, Jessica Tisch, en una conferencia de prensa anoche.

Un empleado de la NFL resultó gravemente herido en el tiroteo y se encontraba hospitalizado en condición estable esta madrugada, según informó el comisionado de la liga, Roger Goodell, en un memorando a los empleados obtenido por ESPN. “El personal de la NFL se encuentra en el hospital y apoyando a su familia. Creemos que todos nuestros empleados están a salvo y contabilizados, y el edificio está prácticamente desalojado”.

Goodell añadió en el memorando que habrá mayor presencia de seguridad en las oficinas de la liga en los próximos días y semanas. Indicó que los empleados con sede en Nueva York deberían trabajar de forma remota el martes o podrían tomarse el día libre. “Cada uno de ustedes es un miembro valioso de la familia de la NFL”, escribió Goodell. “Juntos superaremos esto”.

Tamura citó a la NFL en los escritos que fueron encontrados en su ropa después de que se disparara fatalmente en el pecho con un rifle en el piso 33 del 345 de Park Ave. En sus divagaciones de varias páginas culpó al fútbol americano por su aparente lucha contra la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa, y pidió que se estudiara su cerebro tras la masacre, según informaron fuentes policiales.

Escribió dirigiéndose a Terry Long, ex jugador de los Pittsburgh Steelers a quien le diagnosticaron ETC tras tomar anticongelante para suicidarse hace 20 años. “Terry Long, el fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber un galón de anticongelante”, decía la nota, según las fuentes.

“No puedes ir en contra de la NFL, te aplastarán (…) Por favor, estudien el cerebro para detectar la ETC. Lo siento. La liga ocultó a sabiendas los peligros para nuestro cerebro para maximizar las ganancias”, escribió. “Nos fallaron”.

Un compañero de clase de Tamura en la escuela secundaria dijo que el pistolero fue un atleta estelar de fútbol americano en su época, pero que la vida parecía no haberle resultado como esperaba después de graduarse. En declaraciones a NBC News Caleb Clarke afirmó que Tamura tenía la mira puesta en jugar fútbol americano profesional después de su graduación en 2016. “Era el chico más rápido que había conocido, sin duda alguna”.