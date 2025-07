Cómo recibir un pago de $1,390 dólares del IRS este verano

Millones de personas en Estados Unidos están esperando un nuevo cheque de ayuda económica de $1,390 dólares. Este pago será entregado pronto por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) como parte de un plan del gobierno para apoyar a las familias con ingresos bajos y medianos.

El propósito de este apoyo es ayudar a quienes tienen problemas para pagar cosas básicas como la renta, la luz o el agua.

¿Quiénes califican para recibir el pago?

La elegibilidad para este cheque dependerá del nivel de ingresos y estatus fiscal del solicitante.

Aquellos que cumplan con los siguientes criterios serán los más propensos a recibir el pago:

-Contribuyentes solteros con ingresos de hasta $75,000 al año.

-Parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, con ingresos de hasta $150,000.

-Personas que presentan como cabeza de familia con ingresos de hasta $112,500.

Si en años anteriores has recibido pagos de estímulo y tus ingresos no han cambiado de forma significativa, es muy probable que califiques para esta nueva ronda de pagos.

¿Cuándo se entregará el cheque?

Aunque el IRS aún no ha confirmado una fecha exacta, se estima que los pagos comenzarán a ser distribuidos a mediados del verano de 2025.

¿Cómo recibir el pago?

Los pagos podrán entregarse por tres vías distintas:

-Depósito directo: será la forma más rápida. Si tus datos bancarios ya están registrados con el IRS o con el Seguro Social, probablemente recibirás el dinero por este medio.

-Cheque en papel: si no hay una cuenta bancaria registrada, el IRS enviará un cheque físico por correo postal, lo cual puede demorar más.

-Tarjeta de débito (EIP Card): algunos beneficiarios podrían recibir una tarjeta prepaga, que ya incluirá el monto correspondiente.

¿Qué pasa si nunca has recibido un pago anterior?

Si no has presentado tu declaración de impuestos recientemente ni has recibido beneficios como Medicaid o SNAP, deberás realizar una solicitud para poder acceder al cheque de estímulo.

¿El pago está sujeto a impuestos?

No. Este estímulo es libre de impuestos, lo que significa que no tendrás que incluirlo en tu declaración del próximo año.

Además, no afectará tu elegibilidad para programas como Medicaid, SNAP o asistencia para la vivienda.

Este nuevo cheque representa una oportunidad para aliviar la presión financiera de millones de personas.

Si crees que podrías ser beneficiario, es fundamental estar pendiente de los canales oficiales del IRS para asegurar que tu información esté actualizada y tu pago llegue sin contratiempos.

