Víctimas inocentes de pistolero Shane Tamura en Nueva York fueron baleadas al azar mientras trabajaban

Cuando el supuesto pistolero suicida Shane Tamura entró con un rifle al edificio 345 Park Avenue en Manhattan el lunes comenzó a disparar en el lobby y así siguió hasta subir al piso 33, dejando víctimas inocentes que estaban trabajando, según la Policía de Nueva York.

Tamura quería disparar en la sede de la NFL ubicada en ese rascacielos, pero “subió por error a los ascensores equivocados” y terminó en un piso superior, confirmó ayer el alcalde de Nueva York, Eric Adams. En sus presunta notas suicidas de varias páginas culpó al fútbol americano por su aparente lucha contra la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa, y pidió que se estudiara su cerebro tras la masacre, según informaron fuentes policiales.

El sospechoso, nativo de Hawaii y residente de Las Vegas, compró su rifle estilo AR-15 legalmente en Nevada y condujo hasta Nueva York, donde no es legal ese tipo de arma, destacó The New York Times. Además de Tamura (27), las otras cuatro personas muertas han sido identificadas como:

Didarul Islam, oficial NYPD

Inmigrante de 36 años nativo de Bangladesh, era un oficial de la Policía de la ciudad de Nueva York asignado a una comisaría de El Bronx, según informó el alcalde Adams. Llevaba cuatro años en NYPD, deja a su esposa embarazada de ocho meses y dos hijos pequeños. “Estaba haciendo el trabajo que le pedimos”, declaró la comisionada policial, Jessica Tisch. “Se puso en peligro. Hizo el máximo sacrificio, recibió un disparo a sangre fría, vistiendo un uniforme que representaba la promesa que le hizo a esta ciudad. Murió como vivió: un héroe”.

Wesley LePatner

Esposa y madre de dos hijos, detalló ABC News. Era la directora global de Core+ Real Estate y directora ejecutiva de Blackstone Real Estate Income Trust. “No hay palabras para expresar la devastación que sentimos. Wesley era un miembro muy querido de la familia Blackstone y la extrañaremos profundamente”, declaró la empresa en un comunicado. “Era brillante, apasionada, cálida, generosa y muy respetada dentro y fuera de nuestra firma”.

Aland Etienne

Oficial de seguridad de 46 años baleado en el lobby del edificio. “Era más que un hermano: era un padre, un hijo y una luz en nuestras vidas”, dijo Gathmand Etienne en redes sociales. “Nuestros corazones están destrozados y les pedimos sus oraciones y fortaleza mientras atravesamos este momento doloroso. Descansa en paz, hermano. Nunca serás olvidado”. El presidente del sindicato, Manny Pastreich, recordó a Aland Etienne como un “agente de seguridad dedicado que se tomaba su trabajo con extrema seriedad”. Y agregó: “Esta tragedia refleja el sacrificio de los agentes de seguridad que arriesgan sus vidas a diario para mantener seguros a los neoyorquinos y nuestros edificios. Cada vez que un agente de seguridad se pone el uniforme, arriesga su vida. Sus contribuciones a nuestra ciudad son esenciales, aunque a menudo no se valoran. Aland Etienne es un héroe neoyorquino. Lo recordaremos como tal”.

Julia Hyman

Fue la 4ta persona fallecida en el tiroteo del lunes. Trabajaba como asociada en Rudin Management en el piso 33 de 345 de Park Avenue, donde el sospechoso disparó a su última víctima y luego se suicidó. “Todos en nuestra empresa estamos devastados por la tragedia sin sentido “, declaró la familia Rudin en un comunicado. “Nos solidarizamos con las familias y seres queridos de los fallecidos y oramos por la recuperación completa de los heridos”. A Hyman le sobreviven sus padres y hermana. En 2020 se graduó con honores de la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad Cornell, donde realizó una especialización en bienes raíces.

“Lunático demente”, según Trump

El mandatario Donald Trump expresó sus condolencias tras el tiroteo mortal. “He sido informado sobre el trágico tiroteo ocurrido en Manhattan, un lugar que conozco y amo. Confío en que nuestras fuerzas del orden llegarán al fondo de por qué este lunático demente cometió un acto de violencia tan insensato”, escribió en una publicación de Truth Social la mañana del martes.

“Mi corazón está con las familias de las cuatro personas fallecidas, incluido el policía de Nueva York, que hizo el sacrificio máximo”, añadió. “¡Que Dios bendiga al Departamento de Policía de Nueva York y que Dios bendiga a Nueva York!”.

Según informaron fuentes al New York Post sobre el posible motivo del ataque, Tamura culpaba a la NFL (National Football League), pero nunca jugó fútbol americano profesional, sólo lo hizo en la escuela secundaria. En el rascacielos donde sucedió la tragedia funciona la sede de la NFL en Nueva York.

Según NYPD, Tamura manejó desde Las Vegas en su auto, entró a Manhattan desde Nueva Jersey la tarde del lunes y luego condujo hasta 345 Park Ave., estacionándose entre las calles 51 y 52 poco antes de las 6:30 p.m., dijo la comisionada policial Tisch en la primera conferencia de prensa.

Un empleado de la NFL resultó gravemente herido en el tiroteo y se encontraba hospitalizado en condición estable, según informó el comisionado de la liga, Roger Goodell, en un memorando a los empleados obtenido por ESPN. “El personal de la NFL se encuentra en el hospital y apoyando a su familia. Creemos que todos nuestros empleados están a salvo y contabilizados, y el edificio está prácticamente desalojado”.

Goodell añadió en el memorando que habrá mayor presencia de seguridad en las oficinas de la liga en los próximos días y semanas. Indicó que los empleados con sede en Nueva York deberían trabajar de forma remota el martes o podrían tomarse el día libre. “Cada uno de ustedes es un miembro valioso de la familia de la NFL”, escribió Goodell. “Juntos superaremos esto”.

Tamura citó a la NFL en los escritos que fueron encontrados en su ropa después de que se disparara fatalmente en el pecho con un rifle en el piso 33 del 345 de Park Ave. En sus divagaciones de varias páginas culpó al fútbol americano por su aparente lucha contra la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa, y pidió que se estudiara su cerebro tras la masacre, según informaron fuentes policiales.

Escribió dirigiéndose a Terry Long, ex jugador de los Pittsburgh Steelers a quien le diagnosticaron ETC tras tomar anticongelante para suicidarse hace 20 años. “Terry Long, el fútbol americano me provocó ETC y me hizo beber un galón de anticongelante”, decía la nota, según las fuentes.

“No puedes ir en contra de la NFL, te aplastarán (…) Por favor, estudien el cerebro para detectar la ETC. Lo siento. La liga ocultó a sabiendas los peligros para nuestro cerebro para maximizar las ganancias”, escribió. “Nos fallaron”.

Un compañero de clase de Tamura en la escuela secundaria dijo que el pistolero fue un atleta estelar de fútbol americano en su época, pero que la vida parecía no haberle resultado como esperaba después de graduarse. En declaraciones a NBC News Caleb Clarke afirmó que Tamura tenía la mira puesta en jugar fútbol americano profesional después de su graduación en 2016. “Era el chico más rápido que había conocido, sin duda alguna”.