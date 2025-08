Dayanara Torres sufre importante pérdida y lo cuenta en El Gordo y la Flaca

La actriz y presentadora puertorriqueña de televisión Dayanara Torres lloró en El Gordo y la Flaca al hablar de la muerte de su perrita Coco.

En una conversación con Raúl de Molina contó qué fue lo que pasó con su mascota, quien vivió al menos 10 años.

“No tenía idea de que estaba enferma. La llevé al veterinario porque no se sentía bien y de ahí me tuve que despedir de ella. No estaba preparada, mis hijos tampoco”, contó en el show de entretenimiento de la cadena Univision.

En su relato también comentó: “La llevé al veterinario porque estaba con las encías muy claras, me dijeron que tenía anemia, que necesitaba trasfusión de sangre, corrí a un hospital, pero cuando le hicieron el ecosonograma estaba bien enfermita“.

Dayanara Torres contó afectada que logró dormir por última vez con ella. “Yo la veía como que tristona, deprimida, ella era muy apegada a mí y pensaba que había sido porque yo había estado viajante, pero no, ya traía una enfermedad”, añadió.

Raúl de Molina contó que las pérdidas de mascotas son muy fuertes y por eso entiende a la boricua. “Lo siento”, comentó el presentador de televisión a su compañera.

Al escucharlo, la puertorriqueña dijo: “¿Sabes lo más hermoso que me pasó? En la mañana la veo y está ella de espalda, por donde están mis pies y la vi levantar mis patitas, te lo juro que es como si la estuvieran tratando de buscar y ahí cuando bajó la patita se fue”.

Esta historia sirvió para demostrar la importancia de los animales, quienes se convierten para muchos en un ser especial para las familias. Por eso, al perderlos hay quienes, como Dayanara Torres, sienten un gran pesar.

