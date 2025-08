Familia de Virginia Giuffre, víctima de Epstein indignada por comentarios de Trump

Los familiares de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein compartió su indignación sobre los comentarios que hizo a la prensa el presidente Donald Trump sobre ser una de las empleadas de Mar-a-Lago que fueron “robadas” por el hombre condenado por tráfico sexual.

La familia de Giuffre, quien se suicidó en abril de este año, habló con ABC News para aclarar que Virginia fue “atacada” por Ghislaine Maxwell, socia de Epstein y quien purga una condena de 20 años por tráfico sexual de menores.

Los seres queridos de la víctima calificaron las declaraciones del presidente Trump de “impactantes”, cuando indicó que “la habían robado” del spa de Mar-a-Lago en donde trabajaba. Además, de otros empleados que supuestamente fueron recontratados por Jeffrey Epstein.

“Monstruo merece pudrirse en prisión”

“Quisiéramos aclarar que fue la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell, quien atacó y se aprovechó de nuestra hermana Virginia, que entonces tenía 16 años y vivía en Mar-a-Lago, donde trabajaba en el año 2000. Varios años antes de que Epstein y el presidente Trump se distanciaran”, declaró a ABC News, la familia.

En sus comentarios dan a entender que no fue recontratada sino reclutada por Maxwell, a quien describieron como “un monstruo que merece pudrirse en prisión por el resto de su vida”.

“Le gustan las mujeres más jóvenes”

“Esto hace preguntarnos si estaba al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, sobre todo por la declaración que dio dos años después, acerca de que a su buen amigo Jeffrey ‘le gustan las mujeres más jóvenes… sin duda'”, recordaron.

Ellos se refieren a la declaración atribuida a Donald Trump que aparecía en un perfil de Epstein de la revista New York Magazine de 2002.

La familia agregó: “Nosotros y el público estamos pidiendo respuestas; los sobrevivientes merecen esto”, publicó el mismo noticiero.

“Él se la robó”

La declaración que dio el mandatario a los medios de comunicación, que desató la molestia de la familia Giuffre fue sobre el caso Epstein mientras volaba de regreso de Escocia.

“Se llevó a personas que trabajaban para mí. Las mujeres fueron sacadas del spa, contratadas por él. En otras palabras, desaparecieron”, afirmó Trump a los medios de comunicación.

Entre las mujeres, que supuestamente Epstein se llevó, se encontraba Virginia Giuffre. “Él se la robó. Y, por cierto, ella no tenía ninguna queja de nosotros, como saben, ninguna en absoluto”, fue la respuesta con respecto a Giuffre.

Fue reclutada a los 16 años

Virginia había declarado, según dijo ABC News, que Maxwell la reclutó en Mar-a-Lago en 2000 cuando tenía 16 años, y también la acusó de abusar de ella. Maxwell negó las acusaciones y afirmó en una declaración jurada de 2016 que Giuffre había mentido repetidamente.

ABC News insistió con Trump sobre sus comentarios y si sabía por qué Epstein se llevaba mujeres de Mar-a-Lago.

“No, no sé realmente por qué, pero dije que si había contratado a alguien de Mar-a-Lago, o lo que fuera, no me gustó. Y lo echamos”, subrayó el presidente.

Con información de ABC News

Sigue leyendo: