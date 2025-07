Lionel Messi sorprende a jugador del Atlas tras intercambiar camisetas

El Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) logró su primera victoria en la nueva edición de la Leagues Cup tras imponerse 2-1 a los Rojinegros del Atlas gracias a los goles del venezolano Telcasco Segovia y de Weigandt, este último en el tiempo de descuento. La victoria desató una serie de celebraciones entre los jugadores del equipo estadounidense como si hubiesen ganado el propio campeonato.

Durante la euforia, tanto el astro argentino Lionel Messi como el entrenador Javier Mascherano compartieron su alegría de manera única, especialmente porque Atlas demostró ser un rival fuerte y competitivo durante los 90 minutos.

Ya con el pitido final y los ánimos más tranquilos, el guardameta Camilo Vargas se acercó a Messi para pedirle su camiseta, gesto que fue presenciado por Leo Suárez. El arquero colombiano y el astro argentino intercambiaron prendas en un momento de camaradería y demostraron que a pesar de la rivalidad es un deporte que une sentimientos.

Aunque en el transcurso del partido hubo algunos roces, como el enfrentamiento entre Messi y un jugador de Atlas, esos incidentes quedaron en segundo plano. En su conferencia de prensa posterior, Gonzalo Pineda, entrenador del Atlanta United de la MLS, comentó que esos desacuerdos son “parte del fútbol”.

Messi durante un partido ante New York Red Bulls. Crédito: Frank Franklin II | AP

Matías Coccaro, defensor de Atlas, relató que, después del empate a uno, le pidió a sus compañeros que siguieran buscando la victoria. Sin embargo, Inter Miami demostró una superioridad dentro del terreno de juego que les permitió alcanzar el segundo gol y lo celebraron fervientemente frente al equipo mexicano.

“Al final se acercó a mí para reiterarme las disculpas y me dijo lo que representa un jugador que ha ganado todo a los 38 años, que sigue luchando por más, y me lo expresó con pasión. No le puedo decir nada”, señaló el jugador uruguayo en sus declaraciones ante diversos medios de comunicación.

“Es el mejor de la historia y se lo dije, con él me callo la boca, con ningún otro jugador, pero con él es distinto”, concluyó; asimismo destacó que al final también recibió una camiseta de Messi como símbolo de respeto y admiración.

El próximo partido del Inter Miami será este sábado 2 de agosto contra los Rayos de Necaxa, un importante partido en el que buscarán mantener el mismo control que el visto ante el Atlas para prácticamente asegurar su pase a la próxima ronda dentro de la Leagues Cup.

