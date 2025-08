Brad Pitt comenzó con el rodaje de la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

El actor Brad Pitt está en Los Ángeles, California, y ha comenzado a filmar ‘The Adventures of Cliff Booth’, la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019), la última película que estrenó Quentin Tarantino.

En esta nueva película, Pitt volverá a interpretar a Cliff Booth, el personaje que lo llevó a ganar su primer premio Oscar. Aunque no hay demasiados detalles por los momentos, se cree que ‘The Adventures of Cliff Booth’ se centrará en las soluciones que el personaje ayudando a otras estrellas de Hollywood.

Tarantino se encargó del guion de la secuela, aunque no la dirigirá. En su lugar estará David Fincher, quien ha sido nominado tres veces al Oscar como Mejor Director por ‘The Curious Case of Benjamin Button’ (2008), ‘The Social Network’ (2010) y ‘Mank’ (2020).

Por los momentos no hay un anuncio oficial del elenco de ‘The Adventures of Cliff Booth’ y algunos presumen que Leonardo DiCaprio podría tener una pequeña aparición en la historia.

Brad Pitt volverá a dar vida a Cliff Booth. Crédito: Mega | Grosby Group

Otros nombres que han sonado en los últimos meses son Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul‑Mateen II, Carla Gugino y Holt McCallany.

El rodaje comenzó finalmente el 28 de julio y por los momentos se han compartido fotos de Pitt en dos sets distintos de Los Ángeles.

Se espera que ‘The Adventures of Cliff Booth’ estrene en 2026 y podría estar aspirando a obtener el mismo reconocimiento que ‘Once Upon a Time in Hollywood’, la cual obtuvo 10 nominaciones al Oscar y ganó dos.

Aunque podría tener reconocimiento por los nombres destacados que forman parte del equipo, esta película no estrenará en cines, sino directamente en Netflix, pues se dice que la plataforma de streaming compró el guion de Tarantino por $20 millones de dólares. También se ha dicho que el presupuesto estimado de la película es de $200 millones de dólares.

Por otro lado, Pitt ha comenzado con este proyecto poco después de haber estrenado ‘F1’, la película sobre Fórmula 1 dirigida por Joseph Kosinski.

