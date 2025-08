ICE en la calle, su trabajo, su vehículo

Nuestra Hispanic Federation, que desde su fundación en 1990 ha prestado información, ayuda y servicios a los inmigrantes, mantiene –hoy más que nunca—su compromiso con ese sector perseguido de nuestra comunidad. La semana pasada les informé sobre qué hacer y qué no hacer si efectivos de ICE (por las iniciales en inglés de Oficina de Inmigración y Control de Aduanas) se presentan en nuestros domicilios. Hoy voy a darles algunos consejos básicos por si tienen un encuentro con el personal de inmigración (que suele operar con otros elementos uniformados y casi nunca identificados) en otros sitios y circunstancias.

Otros sitios donde se realizan redadas son los sitios de trabajo, y consisten en ingresos hostiles de agentes de ICE para detener trabajadores. Uno de los objetivos es sorprender a posibles infractores para que no puedan eludir a los agentes o huir.

“En el lugar de trabajo”, comenta Cindy Treminio, Directora de Iniciativas de Inmigración de la Hispanic Federation, “las áreas públicas no gozan de la misma protección constitucional que las áreas privadas. Es decir, sólo están protegidos los lugares de las fábricas, comercios o talleres donde hay una expectativa razonable de privacidad. Los espacios públicos pueden incluir el vestíbulo de una oficina, o las partes de un supermercado, una tienda o un restaurante donde se atiende al público. Los espacios privados, por otro lado, son los que se destinan exclusivamente a los empleados, como los sitios e descanso o de almacenamiento”.

En teoría, ICE no puede ingresar en esas áreas privadas sin una orden con poder judicial. Y aun cuando la presenten, el empleador puede revisar el documento para comprobar que es válido.

Es interesante que diversos medios orientados a los empleadores y dueños de comercios e industrias, como la revista Forbes o sitios Web de estudios jurídicos están educando a ese sector sobre cómo actuar si sus negocios son objeto de redadas de inmigración. El estudio californiano Setyan Law APC, por ejemplo, explica que “las redadas de ICE pueden perturbar sus operaciones comerciales en cuestión de minutos, y dejar tanto a empleadores como empleados confundidos y asustados, y sintiéndose vulnerables”.

“Siempre hablando de los trabajadores en sus sitios de empleo”, añade Cindy, “e independientemente de dónde están cuando llegue ICE, los abogados y expertos en temas legales aconsejan no huir, ni esconderse, ni mentir”.

Los encuentros con ICE en la calle, al igual que las redadas en los trabajaos y las detenciones de personas en vehículos, ofrecen menos protecciones que las que tenemos en nuestras viviendas. Pero, de cualquier manera, en el Estado de Nueva York las personas solamente tienen obligación de decir su nombre. Ese derecho es especialmente importante si ICE ya tiene la intención de detener a la persona, porque cualquier cosa que diga (y solemos cometer errores cuando estamos asustados o angustiados) podrá ser usado en contra del detenido.

“Pero es obligatorio dar el nombre verdadero”, afirma Cindy. “Sin embargo, antes de hacerlo o de dar las respuestas a los oficiales, es importante preguntar si uno está libre de irse. Si quieren facilitar la interacción, pregúntenlo en inglés — “Am I free to go?”. Si la respuesta es sí, conviene alejarse de inmediato. Y si la respuesta es no, es aconsejable informar a ICE que no quiere contestar más preguntas y que quiere hablar con su abogado”.

Idealmente, la persona detenida o demorada tendrá un documento estadounidense válido, como una licencia de conductor, una identificación estudiantil o su NYC ID. Lo que no se debe hacer en ningún caso es mentir sobre la identidad ni mostrar documentos falsos o extranjeros. Y es muy recomendable preguntar repetidamente “¿Estoy en la libertad de irme?”.

En una columna próxima me referiré a la conveniencia de que quienes corren peligro de detención o deportación dejen sus asuntos en orden, en especial si hay parejas niños, viviendas, propiedades o negocios de por medio. Mientras tanto, pueden consultar la página “Conozca sus derechos” de nuestro sitio Web.

