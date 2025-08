Pese al avance acelerado de ChatGPT, hay un alto riesgo al compartir datos sensibles con IA

Cada vez más personas se encargan de preguntar cualquier tipo de duda a la herramienta de IA, ChatGPT, incluso situaciones personales. Sin embargo, en este punto del desarrollo de la herramienta todavía no es una buena idea.

De acuerdo con Sam Altman, CEO de OpenAI, las conversaciones con ChatGPT no están protegidas por secreto profesional, por lo que toda la información que reciba la herramienta puede ser filtrada e incluso utilizada en procedimientos legales.

En una entrevista con el podcast This Past Weekend, Altman explicó que muchas personas se han acostumbrado a consultar a ChatGPT como si fuera un abogado, terapeuta o médico, gracias a su capacidad de ofrecer respuestas útiles, pero no saben que la privacidad que rige en esas profesiones no aplica en el uso de la herramienta.

Se trata de un tema que no está suficientemente legislado en el mundo, por lo que usar ChatGPT de esta forma podría generar graves problemas, ya que, a diferencia de un médico, psicólogo o abogado humano las conversaciones están protegidas por el secreto profesional y las leyes de confidencialidad, mientras que la interacción con sistemas de inteligencia artificial no cuenta actualmente con ningún respaldo legal que los obligue a mantener la privacidad.

De hecho, legalmente, cualquier dato compartido con esta herramienta, podría ser requeridos y aceptados como prueba en un tribunal, dependiendo de las leyes de cada país. Por ello, el experto advirtió que el uso creciente de IA para tratar asuntos sensibles debe ir acompañado de una mayor conciencia sobre sus límites legales a riesgo de compartir información de más, sin saberlo.

Por ello, reiteró que las personas deben estar conscientes de no compartir información con cualquier sistema de AI que no darías a desconocidos.

ChatGPT ya arrancó una nueva era laboral

El lado positivo que Altman encuentra en las herramientas de AI es que desde ya han transformado el mundo laboral, ya que rápidamente están superando las capacidades individuales de las personas.

“ChatGPT ya es más poderoso que cualquier ser humano en la historia”, afirmó, aunque reconoció que todavía tiene límites físicos y económicos por resolver. Sin embargo, anticipó que el proceso de transformación ya está en marcha.

Tanta eficiencia, sin embargo, podría llevar a que una gran cantidad de empleos desaparezca, advirtió el experto y aclaró que si bien las personas más calificadas mantendrán sus empleos, siempre que logren adoptar las nuevas herramientas correctamente.

Por ello, explicó que la transición laboral de los próximos años tendrá que ver no con el reemplazo, sino por la adaptación marcada por la inteligencia artificial como infraestructura.

En su visión, los trabajos del futuro serán en un ecosistema en el que los robots y los centros de datos se construyan a sí mismos: “2025 ha visto la llegada de agentes capaces de realizar trabajo cognitivo real… 2026 probablemente verá sistemas que obtengan nuevos conocimientos, y 2027 puede traer robots que hagan tareas en el mundo real”, estimó.

En estas condiciones, la humanidad enfrentará una curva de transformación en la que la inteligencia artificial será tan abundante que dejará de ser costosa y su presencia en la vida diaria será omnipresente, indicó el experto.

Altman tampoco vislumbra un futuro apocalíptico para la convivencia entre humanos y máquinas inteligentes porque explicó que este nuevo ecosistema generará nuevas necesidades, deseos y trabajos, tal como ocurrió tras la Revolución Industrial y, aun cuando algunas personas optarán por estilos de vida similares a los actuales, otras elegirán una “conexión” más profunda con la inteligencia artificial, abriendo paso a formas de vida, producción y relación social que no conocemos hoy.

