¿Qué dijo Eduardo Antonio de la reciente cirugía que se hizo?

El cantante cubano Eduardo Antonio fue entrevistado en el programa En Casa con Telemundo y una de las preguntas estuvo dirigida a los resultados de una reciente operación que se hizo y que para muchos no quedó como debía.

El conductor de televisión Carlos Adyan le dijo al artista: “Hablan de tu cirugía, la hicieron viral de que aparentemente se ve así, pero obviamente queremos ver cómo se ve en vivo”.

Ante los rumores, el ex de Niurka Marcos contestó: “Yo no llevo ni cuatro meses de operado y ya estoy así y trabajando. Las cirugías tienen un tiempo de desinflamación, de cicatrización, que duran alrededor de un año, dependen de cada persona, pero yo estoy arriba de la bola, porque tú no puedes detenerte un año a esperar que una cicatriz se te acabe de arreglar”.

Eduardo Antonio dijo que por eso se mantiene al frente de sus proyectos, pero también indicó que no tiene inconveniente en decir que se ha operado y que si fuera necesario pasar de nuevo por el quirófano lo hará sin inconvenientes.

“No hay lío, que si en algún momento algo se cayera, y lo voy a decir en televisión nacional, tengo a la clínica que anuncio, tengo a los cirujanos que me operan, en México y aquí y tengo el billete para poderlo pagar”, sostuvo.

Para muchos, la actitud que ha tenido el artista ha sido ejemplar, pues ha seguido al frente a pesar de las críticas.

“Me encanta su autoestima, tengo los cirujanos y tengo el billete..vivir y dejar vivir carajo”, “Quien lo operó esta última vez, se ve muy bien”, escribieron algunos usuarios.

El intérprete de temas como ‘Mujer’ se caracteriza por su personalidad frontal y en muchas ocasiones divertida, algo que le ha ayudado a conectar con una gran cantidad de público en el entretenimiento hispano.