CR7 le teme al 5G: excompañero revela que Cristiano Ronaldo evita dormir cerca del celular

El lateral portugués del Sao Paolo, Cédric Soares, que fue campeón en la Eurocopa 2016 con su país, reveló este domingo un insólito dato del atacante del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, quien supuestamente teme a la red celular de quinta generación (5G) porque a su juicio le quita las horas de sueño.

Durante una breve entrevista con ESPN Brasil, Cédric habló sobre cómo fue compartir vestuario y habitación con Cristiano Ronaldo, coincidiendo con él tanto en la Eurocopa que conquistó Portugal como en el Mundial Rusia 2018.

Pero de todos los detalles, uno de los que más llamó la atención fue cuando habló de la convivencia con el máximo goleador histórico del fútbol y sus rutinas para dormir.

De acuerdo a los comentarios, Cristiano Ronaldo mantiene alejado el teléfono celular de su habitación y cuando comparte con un compañero le pide que haga lo mismo, para centrarse en la conversación.

“En la selección, él decía: ‘no celulares, vamos al cuarto a conversar un poco’’ Deja de usar el celular en algún momento, dice que influye en el sueño, por eso lo deja fuera del cuarto”, dijo Soares.

Lo curioso, es que Ronaldo acusa a la red 5G como una causante de problemas a la hora de conciliar el sueño, según complementó el lateral derecho exArsenal.

“Hubo un momento en que me dijo: ‘Cédric, tú no puedes usar 5G, porque puede perjudicar el sueño’’. Eso fue cuando llegó el 5G. No sé si todavía lo hace, pero bloqueaba la señal de celular o Wi-Fi para dormir cierto número de horas”, añadió sobre la tecnología que se posicionó en Europa a partir de 2020.

Aunque la acción antes de dormir pueda parecer extremista para el deportista o fanático común, el hecho muestra lo exigente de su preparación física y mental.

De hecho, en otras entrevistas Cristiano Ronaldo evita ha afirmado que sigue un método llamado “sueño polifásico”, con cinco siestas de 90 minutos al día. Esa rutina no implica que el futbolista deje de dormir de madrugada; lo hace, pero no las ocho horas regulares que la gente común realiza de manera consecutiva.

