Más de 91,000 aficionados asistieron al Speedway Classic de la MLB

Una multitud de 91,032 personas asistió al MLB Speedway Classic, rompiendo el récord de asistencia para un juego de temporada regular en las Grandes Ligas, aunque la lluvia del sábado obligó a suspender el inicio y trasladar la acción al domingo.

El espectáculo, celebrado en el Bristol Motor Speedway de Tennessee, se completó con una remontada de los Atlanta Braves que vencieron 4-2 a los Cincinnati Reds.

El evento arrancó el sábado con presentaciones musicales de Tim McGraw y Pitbull, pero la lluvia interrumpió el juego en la parte baja del primer inning. A pesar de eso, los fanáticos regresaron el domingo con más ganas de ver béisbol y fueron recompensados con una jornada sin precipitaciones y una victoria de Atlanta liderada por Eli White, quien conectó dos jonrones, incluyendo el primero en la historia del circuito.

Cuando el juego se reanudó el domingo, los Braves perdían 1-0. White respondió con poder y fue pieza clave para darle la vuelta al marcador. Con su batazo, se activó el llamado “Home Run Car”, que recorrió el óvalo como parte del ambiente único del evento.

Durante el séptimo inning, se vivió uno de los momentos más tradicionales del béisbol con el canto colectivo de “Take Me Out to the Ball Game”, marcando un hito en un recinto acostumbrado a las carreras de automovilismo.

Este partido formó parte del plan del comisionado Rob Manfred para llevar el béisbol de Grandes Ligas a lugares donde no se juega con frecuencia. Al igual que los partidos celebrados en el campo de “Field of Dreams” en Iowa y en estados como Alabama y Carolina del Norte, este evento busca acercar el juego a nuevos públicos.

El Bristol Motor Speedway, conocido como “The Last Great Colosseum”, no vendió su capacidad completa, que ronda los 146,000 asientos, pero sí superó con creces el récord de asistencia pagada previo en un juego de MLB: 84,587 fanáticos el 12 de septiembre de 1954 en Cleveland, cuando los Yankees enfrentaron a los Indians.

