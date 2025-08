Nuevo llamado de alerta por mal del legionario en NYC con síntomas similares a la gripe: 2 muertos y 58 contagiados

Un llamado de alerta acaban de emitir autoridades de salud de la Ciudad de Nueva York a residentes del condado de Manhattan, luego de confirmarse que existe un brote comunitario de la enfermedad del legionario, que hasta el momento ya ha dejado a dos personas muertas y 58 contagiados, en Harlem, El Barrio y sus alrededores.

La enfermedad del legionario, conocida también como legionelosis, es un mal de origen ambiental, ocasionada por la bacteria legionella, que de acuerdo a expertos médicos, se desarrolla en sistemas de agua, y que al momento de ingresar al organismo en cantidades elevadas, puede generar una infección pulmonar que desencadena una neumonía con fiebre alta.

El Departamento de Salud de la Gran Manzana asegura que el brote comenzó a documentarse desde el 25 de julio pasado, por lo que advierte que las personas que desde finales de julio hayan estado en la zona afectada, que comprende los códigos postales 10027, 10030, 10035, 10037 y 10039, deben estar atentos. Ya que los síntomas de la enfermedad del legionario pueden confundirse con los de un resfriado común, advierten que si presentan síntomas similares a los de la gripe, fiebre, tos o dificultad para respirar, busquen atención médica de inmediato para contrarrestar daños graves y eventualmente la muerte.

“Cualquier persona en estos códigos postales con síntomas parecidos a los de la gripe debe contactar a un proveedor de atención de salud lo antes posible. La enfermedad del legionario puede tratarse eficazmente si se diagnostica a tiempo”, aseguró la comisionada de Salud interina de la Gran Manzana, Dra. Michelle Morse, al tiempo que advirtió que hay poblaciones más vulnerables que no pueden permitirse pasar por alto cualquier síntoma.

“Los neoyorquinos con mayor riesgo, como los adultos a partir de 50 años y los que fuman o padecen condiciones pulmonares crónicas, deben estar especialmente atentos a sus síntomas y buscar atención médica en cuanto éstos aparezcan”, dijo la funcionaria de salud.

Alerta por enfermedad del legionario en Harlem: 2 muertos y 58 contagiados. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

A pesar del llamado a estar atentos, el Departamento de Salud no desea generar pánico entre los neoyorquinos y advierte que “el riesgo para la mayoría de las personas es bajo, pero si vive o trabaja cerca de estos códigos postales y presenta síntomas similares a los de la gripe, consulte a un profesional de la salud de inmediato”. En caso de contar con servicios de salud ni tener seguro médico, la administración municipal recuerda que todos los neoyorquinos que no cuentan con un profesional de la salud, puede acudir a alguno de los hospitales públicos de NYC Health + Hospitals.

Otra de las aclaraciones que están haciendo las autoridades es que aunque la bacteria que desencadena enfermedad del legionario se incuba en el agua, no se tiene información de que tenga relación con el sistema de plomería de los edificios. “Los residentes de estos códigos postales pueden seguir bebiendo agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado en casa”, manifiesta el Departamento de Salud.

Las autoridades municipales agregan que no existe una vacuna ni ningún medicamento que pueda prevenir la legionelosis, pero recalcan que la mejor manera de prevenirla es mediante el mantenimiento adecuado de los sistemas de agua donde la bacteria pueda proliferar.

“En la ciudad de Nueva York, los propietarios de edificios deben registrar las torres de refrigeración. También deben realizar análisis periódicos del agua para detectar la presencia de Legionella”, aseguran las autoridades.

Los inquilinos o residentes de edificios puede consultar los resultados de las inspecciones del Departamento de Salud a los sistemas de torres de refrigeración por dirección o número de identificación del edificio (BIN).

“El Departamento de Salud investiga los casos de legionelosis para identificar el origen de la contaminación y así evitar que otras personas se enfermen. Cuando dos o más casos confirmados de legionelosis en un período de 12 meses se asocian con el mismo edificio con sistema de agua caliente compartido, el Departamento de Salud realizará una evaluación del edificio”, señaló la agencia de salud.

Y al revelar más detalles sobre la legionelosis, los expertos médicos afirman que la enfermedad que e genera es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y que se puede contraer al inhalar vapor de agua que contiene la bacteria.

“No se transmite de persona a persona y se trata con antibióticos. Cuanto antes se inicie el tratamiento, menos probables serán las complicaciones”, advierte el Departamento de Salud de la Ciudad. “La legionelosis puede ser causada por sistemas de plomería con condiciones favorables para el crecimiento de Legionella, como torres de refrigeración, jacuzzis, humidificadores, calentadores de agua y condensadores evaporativos de grandes sistemas de aire acondicionado”.

La noticia de que en su vecindario ya se han registrado más de medio centenar de contagios y dos muertes, agarró con un poco de preocupación a residentes de Harlem y El Barrio, quienes esperan que pueda contenerse a tiempo el brote y no haya más casos que lamentar.

Así lo manifestó Gregorio Mújica, quien vive en East Harlem hace más de 12 años y quien asegura que prefiere tomar medidas como limpiar bien todos los equipos de su casa que funcionen con agua para evitar que se enpoce.

“La verdad es que después del COVID cada vez que hablan de brotes y enfermedades uno se espanta. Lo bueno de esto es que sabemos que no es algo que se contagie de persona a persona ni por contacto físico”, comenta el padre de familia mexicano. “Ojalá que en los próximos días hablen más de este tema en las escuelas y en la tele porque yo me vine a enterar por un doctor del hospital que ayer estaba hablando de eso cuando fui a una cita, pero si no fuera por eso tampoco ni sabría que es esa enfermedad”.

Olegario Marquel, originario de Guatemala, afirma que prefiere no correr riesgos y aunque los doctores le explicaron que puede tomar agua del grifo y tener contacto con personas, pues así no se contagia el mal, desde hace dos días está usando máscaras para protegerse.

“Yo desde el COVID soy desconfiado y como perdí a dos familiares prefiero usar mi mascarilla y mantener distancia social. Pueden decirme lo que sea pero creo que uno tiene que hacer su parte y cuidarse. Eso lo aprendí con la pandemia y si siento síntomas raros que se parezcan a la gripe me voy corriendo de urgencias”, dijo el residente de la calle 135 de Manhattan.

Datos a tener en cuenta

La enfermedad del legionario no se transmite de persona a persona

Las personas pueden contraer la enfermedad del legionario al inhalar vapor de agua que contiene la bacteria Legionella

Se sienten síntomas similares a los de la gripe

Fiebre, tos, dolores musculares, escalofríos y dificultad para respirar, son señales de alerta

Debe contactarse de inmediato con un proveedor de salud si tiene esos problemas.

Mayores de 50 años, fumadores y quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas están en mayor riesgo

También personas con el sistema inmunológico comprometido o quienes tomar medicamentos que debilitan el sistema inmunológico

En algunos casos puede presentar dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, confusión o diarrea

Para saber más sobre la enfermedad, puede visitar esta página del Departamento de Salud de NYC: https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/legionnaires-disease.page#

Puede verificar el estado de las inspecciones del Departamento de Salud a los sistemas de torres de refrigeración de su edificio en este enlace: https://www.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/cooling-towers-inspection-results.page

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en el agua a temperaturas tibias

La enfermedad del legionario se trata con antibióticos

Las complicaciones de la enfermedad son menos probables cuanto antes se inicie el tratamiento

Si se siente mal y no puede ir solo a urgencias llame al 911

Zonas de Manhattan donde se han encontrado casos