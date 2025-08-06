window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

A los golpes: Jugadores de Betis y Como tuvieron batalla campal en amistoso [Video]

La trifulca fue iniciada por un encontronazo entre Pablo Fornals y Maxi Perrone, quienes se marcharon expulsados del partido

La fanaticada del Real Betis lamentó tanto el incidente como la derrota en el partido amistoso. Crédito: Petr David Josek | AP

Por  Miguel Rapetti

El partido de este miércoles entre Real Betis y el Como 1907 de la Serie A tuvo de todo, menos de amistoso, con una trifulca entre ambos equipos a puños y patadas que fue ampliamente reproducida en las redes sociales.

El resultado, con un 3-2 a favor del Como gracias a los goles de Assane Diao, Lucas Da Cunha e Iván Azón, pasó a segundo plano cuando antes del final del entretiempo, una acción individual entre Pablo Fornals (Betis) y el argentino Maxi Perrone (Como) terminó por hacer estallar todo.

Fornals se acercó a reclamarle una acción previa con una palma en el rostro y en pocos segundos Perrone respondió a los golpes para que todo se saliera de control.

El central brasileño Nathan (Betis) intentó defender a su compañero a empujones ante un Perrone que fue golpeado también por el delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Luego que los suplentes, asistentes y técnicos saltaran a la cancha e intentaran calmar los ánimos para que el partido se pudiera reanudar en el segundo tiempo, el principal terminó expulsando a Fornals y a Perrone por conducta antideportiva.

Para la anécdota quedaron los goles de Isco y del dominicano Junior Firpo para el Betis, que no alcanzaron para doblegar a un Como 1907 que alcanza su segunda victoria de la pretemporada, luego de vencer 3-0 al Ajax.

Mira el momento de la trifulca aquí:

