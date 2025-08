Chikybombom habla sobre los desafíos de criar a su hijo con su papá en prisión

Chikybombom sostuvo una sincera conversación con Clarissa Molina y durante la entrevista comentó lo duro que ha sido asumir el rol de la maternidad sin el padre de su hijo Cartier, quien ya tiene 15 años. A pesar de que siente que está hecha para ser mamá, añadió que las dificultades siempre han estado presentes y que los más pequeños de la casa necesitan la figura del hombre.

“Horrible. Eso es el fin del mundo. Eso no es de Dios. Eso es lo peor que me ha pasado. Yo nací para ser mamá. A veces tú tienes planes y la vida te los cambia, y hay que aceptarlos tal como son y tirar para adelante. Pero para mí, ser madre soltera ha sido lo más grande. Es difícil. Mi familia me ha ayudado mucho, pero los niños necesitan un papá”, comenzó diciendo.

Pero, ¿por qué el padre de Cartier no está con ellos? La conductora de televisión le mencionó a Clarissa que él está preso desde que su hijo era un bebé y desde entonces les ha tocado batallar juntos. Además, mencionó que él estaba involucrado con sustancias estupefacientes, así como otros delitos por los cuales debe asumir su condena, aunque no dijo de cuántos años se trataba.

“Él, en su juventud, lidiaba con droga y en los Estados Unidos pueden pasar 700 años y si hiciste un crimen, tienes que pagar. Y fue por eso mismo. Yo no lo conocía en ese tiempo, pero ya él había dejado esa vida y teníamos una familia espectacular”, agregó Chikybombom.

Cartier ya es un adolescente y hasta la fecha no siente vergüenza alguna por el pasado que tiene su rol paterno. Parte de ello, Chikybombom dice que se debe a que siempre le fue honesta sobre la situación que había para que no viviera en un mundo paralelo y con mentiras que, al crecer, le afectarían.

“El ser clara, transparente. A los niños no se les miente. A los niños no se les habla con rodeos. Obviamente, tú no vas a ser tan claro con un niño. A los 5 años, yo le dije: ‘Tu papá está preso’. Porque yo lo llevaba a la cárcel y cuando él veía que su papá se tenía que quedar allá adentro y nosotros irnos, se ponía histérico: ‘Esto es lo que hay, y hay que aceptarlo porque esa fue la vida que nos tocó. Si en mis manos estuviera hacerlo distinto, te lo juro que lo hubiese logrado, pero esta fue la vida…’. Yo siempre he sido transparente con mi hijo”, le comentó a Molina.

Sigue leyendo:

· Chikybombom expone su nula amistad con Clovis Nienow y su buena vibra con Luca Onestini

· Chiky Bombom y Caramelo, la dupla que hizo vibrar a República Dominicana este fin de semana

· Carlos Adyan y Chiky Bombom enfrentan a Nacho Cassano en el show En Casa con Telemundo