Joven inmigrante se ahogó en playa de Queens, Nueva York

El cuerpo de un joven inmigrante africano fue encontrado días después de su desaparición mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens.

El joven de 23 años fue hallado el viernes 1 de agosto en el agua, cerca de Beach 25th St, informó el lunes la Policía de Nueva York sin revelar su nombre. Había desaparecido una semana antes mientras nadaba cerca de Beach 20th St, alrededor de las 6:10 p.m. del viernes 25 de julio.

El nadador desapareció mientras unas tormentas eléctricas azotaban el área de la ciudad de Nueva York durante la tarde y la noche. Está prohibido nadar en las playas de la ciudad durante la lluvia y además después de que los socorristas terminan su turno a las 6 p.m., recordó Daily News.

Kaitlin Krause, fundadora de la organización sin fines de lucro Rising Tide Effect, estaba en la playa educando sobre seguridad acuática cuando vio llegar los camiones de bomberos FDNY.

Un adolescente y amigo vio a la víctima pidiendo ayuda con la mano mientras era arrastrado por las fuertes corrientes. El joven quedó en shock, dijo Krause. “Le dije al chico que sobrevivió: ‘Esto no es tu culpa’. Intentó salvarlo, pero él mismo no era muy buen nadador y tenía miedo de quedar atrapado en una corriente de resaca. Ya no pudo ayudarlo y apenas logró regresar a la orilla”, añadió.

Krause explicó que la víctima era de Mauritania, un país del noroeste de África, y que llevaba dos años trabajando en Nueva York para enviar dinero a su familia. Ese visita a la playa era sólo su segundo día libre desde que emigró, destacó.

Rockaway Beach es conocida por tener una resaca a menudo peligrosa, lo que le ha valido la reputación de ser “la playa más mortífera” de la ciudad.

El 20 de julio se encontró el cuerpo de un hombre flotando en Rockaway Beach, cerca de la calle Beach 97th St, a unas 4 millas (6.5 kms) al oeste del lugar donde se ahogó posteriormente el inmigrante. Más tarde fue identificado como Jimmy Rambally (37), un experto nadador pues trabajó como salvavidas.

Rambally había desaparecido mientras nadaba en un lugar prohibido a altas horas alrededor de las 11:20 p.m. del 12 de julio, lo que provocó un operativo de rescate acuático nocturno. Sin embargo, el rostro del hombre estaba muy descompuesto y su identificación por parte del médico forense municipal tomó varios días más.

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

Desde abril Petros Krommidas, joven político que se postulaba para un escaño en la Legislatura del condado Nassau en Long Island (NY), está desaparecido y su ropa, celular y auto fueron encontrados cerca de una playa en Long Beach.

En octubre del año pasado el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.