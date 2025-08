Mamdani acusa a Cuomo de “traición” tras supuesto respaldo de Trump

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, acusó este miércoles de “traición” al exgobernador y también candidato a la alcaldía Andrew Cuomo, tras revelarse que el presidente Donald Trump ha considerado respaldar su candidatura para frenar el avance del legislador progresista.

“Esto no es solo un turbio acuerdo secreto de un político cínico; es descalificatorio. Es una traición”, declaró Mamdani en un comunicado difundido tras la publicación de un reportaje de The New York Times que detalla los intentos de Trump por influir en la contienda electoral.

El reportaje señala que Trump ha sostenido conversaciones privadas con aliados sobre la posibilidad de involucrarse directamente en la carrera, evaluando cuál de los candidatos independientes —entre ellos Cuomo y el actual alcalde Eric Adams— tendría mayores posibilidades de derrotar a Mamdani.

Según la publicación, el presidente incluso habría hablado directamente con Cuomo, aunque no ha formalizado un respaldo.

“Andrew Cuomo ha dedicado su carrera a gobernar para los poderosos, priorizando sus propios intereses sobre los de quienes juró servir”, añadió Mamdani en el comunicado difundido por su equipo, en el que no mencionó a Adams.

Mamdani, de 32 años, también denunció los intentos de Trump por deslegitimarlo y aseguró que su objetivo es proteger a los neoyorquinos, no rendirse ante el poder.

“El trabajo del alcalde de la ciudad de Nueva York no es ser el bufón de un aspirante a rey, sino proteger a la gente de esta ciudad”, afirmó. También acusó al presidente de “desmantelar los servicios sociales” y de “enviar agentes enmascarados para estafar a nuestros vecinos”.

Preocupados por la división del voto

Aunque Trump no ha oficializado un respaldo, el informe del NYT indica que donantes y asesores de Adams y Cuomo estarían presionando para que intervenga directamente. Temen que, con tres candidaturas fuertes en el espectro opuesto a Mamdani —Adams, Cuomo y el republicano Curtis Sliwa—, el voto se divida y el legislador obtenga la victoria.

El presidente ha atacado públicamente a Mamdani, a quien calificó como un “completo chiflado” y “comunista”.

El congresista ha rechazado esas etiquetas, acusando a Trump de usar tácticas de intimidación y retórica antidemocrática.

Hasta ahora, Cuomo no ha respondido a las declaraciones de Mamdani ni a los reportes sobre sus conversaciones con Trump.

