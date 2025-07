Zohran Mamdani pide endurecer control de armas de asalto

El demócrata Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, pidió este miércoles una reforma nacional urgente para restringir la posesión de rifles de asalto, tras el tiroteo del lunes que dejó cuatro muertos y un herido en la ciudad. “Ya sabemos las consecuencias de la inacción nacional”, advirtió.

Mamdani interrumpió sus vacaciones en Uganda, su país de nacimiento, y regresó a Nueva York para asistir a una conferencia de prensa junto a representantes sindicales y comunitarios. Allí respaldó el llamado de la gobernadora Kathy Hochul al Congreso federal para endurecer la legislación sobre armas.

“La realidad es que, no importa cuán estrictas sean nuestras leyes de armas en este estado, solo son tan estrictas como las leyes más débiles de nuestra nación”, declaró.

Mamdani cuestionó cómo el tirador, Shane Devon Tamura, pudo adquirir un rifle de asalto a pesar de tener antecedentes de salud mental documentados.

Tamura, quien tenía permiso para portar un arma oculta, caminó con el rifle desde su vehículo hasta el edificio donde perpetró el ataque. Disparó contra todos los que encontró a su paso, mató a cuatro personas y luego se suicidó.

Se retracta de sus ataques a la policía

En medio de su llamado a reforzar las leyes, Mamdani también buscó desmarcarse de un viejo mensaje publicado en 2020, durante las protestas por la muerte de George Floyd, en el que acusaba al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de ser “racista” y pedía desfinanciarlo.

“Esa no es la visión de nuestra campaña”, dijo al rechazar que su candidatura esté enfocada en recortes policiales. “No estoy desfinanciando a la Policía; no me estoy postulando para desfinanciar a la Policía”, reiteró.

Mamdani insistió en que la seguridad pública requiere una Policía centrada en delitos graves, mientras que los casos relacionados con salud mental deben ser atendidos por profesionales del sector. También agradeció a los socorristas y personal médico que respondieron al ataque.

Con información de EFE.

