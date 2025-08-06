MLS aplasta a la Liga MX en nueva jornada de la Leagues Cup

La MLS dio el golpe sobre la mesa durante la tercera jornada de la fase de grupos Leagues Cup con la mayoría de sus equipos venciendo o goleando a sus rivales de la Liga MX, en los que destacaron el Inter Miami sin Lionel Messi, el Orlando City y el Atlanta United.

De la mano de Luis Suárez el Inter Miami consiguió avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup a expensas de los Pumas de la UNAM, a quien vencieron 3-1 con un golazo de Panenka y dos asistencias del delantero uruguayo.

Filthy Panenka from Luis Suárez 😮‍💨



And wait for the celebration 🤠 pic.twitter.com/6uMB1R0T9n — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2025

Las Garzas, que hicieron de local en el Chase Stadium, sellaron su boleto a la siguiente fase no sin sufrir el gol tempranero Jorge Ruvalcaba, que motivó a la reacción de los dirigidos por Javier Mascherano.

El estreno goleador del nuevo fichaje del Inter Miami, Rodrigo De Paul, fue seguido por la anotación de Suárez y cerró Tadeo Allende el encuentro, con los que consiguieron sumar ocho puntos. Dependerá de los resultados de Seattle Sounders y Portland Timbers, este jueves, para saber si accede a la siguiente fase en primera, segunda o tercera posición.

Mismo caso ocurrió con la escandalosa goleada 5-1 que le propinó Orlando City a Necaxa. De la mano del delantero colombiano Luis Muriel, quien anotó triplete en apenas 16 minutos, con lo que rompió una sequía goleadora de tres meses.

First hat trick of @LeaguesCup ✔️



Luis Muriel balled out for @OrlandoCitySC. pic.twitter.com/RTRcOndMvW — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2025

Orlando alcanzó los siete puntos producto de dos triunfos y un empate y también amarró su boleto a la siguiente etapa.

En un partido similar, el Atlanta United solo necesitó de 38 minutos para cerrar un partido que parecía trámite ante el colista de la Liga MX en la Leagues Cup, el Atlas.

Una goleada gracias de las anotaciones de Jamal Thiaré, Aleksei Miranchuk, Saba Lobzhanidze y Cayman Togashi fue maquillada cerca del final por Diego González para el 4-1 final, aunque intrascendente el duelo ya que ambos conjuntos se encontraban sin opciones de avanzar a la siguiente etapa de la competición.

Los partidos restantes de la Leagues Cup se disputarán este jueves con partidos interesantes como FC Cincinnati vs. Chivas de Guadalajara, Monterrey vs. Charlotte FC o LA Galaxy ante Santos Laguna.

