Plan de California es la mejor opción de demócratas en la guerra de redistribución de distritos

A la vez que los legisladores republicanos de Texas avanzan con la redistribución de distritos para proteger o ampliar la escasa mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, los estados gobernados por los demócratas, liderados por California, están impulsando sus propios esfuerzos para dibujar nuevos mapas y sumas escaños.

Ninguno de los estados demócratas puede cambiar el equilibrio de poder tan rápidamente como Texas, donde los republicanos pueden promulgar nuevos mapas que les ofrecen hasta cinco escaños más controlados por el Partido Republicano tan pronto como establezcan el quorum.

En California, el gobernador Gavin Newsom hizo un llamado a los legisladores a diseñar un nuevo mapa para presentarlo a los electores en las elecciones especiales de noviembre. El mapa podría cambiar cinco de los nueve escaños republicanos en el estado si los votantes lo aprueban en una iniciativa electoral en noviembre.

Newsom expresó que su plan continuaría solo si Texas completa su esfuerzo de redistribución de distritos.

“Las cosas han cambiado. Estamos reaccionando a ese cambio”, dijo el gobernador demócrata. “Han activado esta respuesta y no vamos a darnos por vencidos”.

La redistribución de distritos electorales en Texas a mediados de década, llevada a cabo a instancias del presidente Donald Trump, ha unido a un Partido Demócrata asolado por luchas internas y con índices de aprobación históricamente bajos.

Aunque los líderes del partido prometen luchar contra Texas y otros estados republicanos que discuten la redistribución de sus mapas, sus posibilidades de represalia son bastante limitadas.

En algunos de los 15 estados donde los demócratas controlan la gobernación y ambas cámaras de la legislatura, incluyendo incluidos Nueva York, Washington y Colorado, los mapas son dibujados por comisiones de redistribución de distritos independientes o bipartidistas, cuya meta es frustrar el tipo de manipulación partidista que los demócratas ahora están tratando de promover.

En otros estados demócratas, como Maryland e Illinois, los liberales ya han manipulado agresivamente los distritos electorales. Los republicanos han citado el mapa de Illinois para alegar que tienen derecho a modificar los límites de Texas.

Por su parte, los republicanos, que tienen trifectas en 23 estados, abarcan más terreno que ganar en la pugna por la redistribución de distritos. Los legisladores conservadores en estados como Missouri y Florida también han dado a conocer su disposición a aceptar nuevos mapas. Ohio, donde los legisladores deben rediseñar sus mapas de acuerdo con las leyes estatales de redistribución de distritos, que podrían generar escaños adicionales.

“No hay ningún escenario en el que no tengamos más escaños que podamos revertir que ellos”, dijo un republicano cercano al proceso de redistribución de distritos de su partido.

Esas obstrucciones no han impedido que los líderes demócratas sigan adelante. “Estudiaré nuestras leyes y encontraré una solución, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados”, declaró la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul. “No podemos rendirnos cuando luchamos por nuestras vidas”.

Esto es lo que los líderes demócratas dicen que tienen planeado hacer para responder a la redistribución de distritos del estado de Texas:

California

Si los electores dan el visto bueno al plan del gobernador, California mantendría su Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos independiente y los nuevos mapas seguirán vigentes solo hasta 2030.

Los liberales controlan 43 de los 52 distritos electorales del estado. Un nuevo mapa podría poner en riesgo a republicanos californianos, como el representante Kevin Kiley, quien anunció que presentaría una legislación que prohíbe la redistribución de distritos a mitad de ciclo, informó CNN.

“No me gusta lo que está pasando en Texas, y no creo que sea bueno en ningún estado”, manifestó Kiley. “Por algo redistribuimos distritos cada década. Es un proceso disruptivo, aunque necesario, debido a los cambios demográficos. Por eso, personalmente creo que la manipulación de distritos electorales, dondequiera que ocurra, no es buena”.

Kiley conversó recientemente con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para explicar por qué piensa que “la responsabilidad real recae en el presidente de la Cámara” de finalizar las luchas por la redistribución de distritos que están desatando caos en todo Estados Unidos.

“Hablé con el presidente de la Cámara, tanto en público como en privado, sobre la importancia de que demuestre liderazgo. Es decir, él es, en última instancia, el líder de la Cámara, y creo que tiene la capacidad de influir en este aspecto”, declaró Kiley, quien también cree que los demócratas tienen un papel que desempeñar.

Otros escaños que podrían estar en peligro incluye a los representantes republicanos David Valadao, Darrell Issa, Doug LaMalfa y Ken Calvert, de acuerdo con las fuentes.

Nueva York

En el estado de Nueva York, donde los mapas legislativos son hechos por una comisión independiente, los líderes demócratas presentaron una propuesta de enmienda constitucional que permitiría a los legisladores volver a dibujar el mapa del Congreso del estado a mediados de la década si otro estado lo hace primero.

En el mejor de los casos, en este estado los demócratas no podrían cambiar sus mapas hasta las elecciones de 2028.

Illinois

Los mapas de Illinois son elaborados por la legislatura y aprobador por el gobernador, lo que se traduce en que los demócratas del estado tienen vía libre para rediseñar sus mapas. El gobernador J.B. Pritzker ha señalado su disposición a la redistribución de distritos, asegurando que los legisladores deben “poner todo sobre la mesa”.

Maryland

David Moon, líder de la mayoría de la Cámara de Delegados de Maryland, presentó una legislación que redibujaría automáticamente el mapa del estado si otro estado redibuja el suyo fuera de la costumbre que se hace una vez cada 10 años.

Un juez desestimó un mapa del Congreso apoyado por los demócratas, diseñado en 2021, que habría amenazado al único legislador republicano del estado, el representante Andy Harris, quien ganó su reelección en 2024 con casi el 60% de los votos.

