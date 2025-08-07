Alguaciles de Utah denuncian que ICE ofrece bonos para reclutar a su personal

Los alguaciles de varios condados de Utah denunciaron que se han quedado con menos trabajadores desde que el Servicio de Inmigración de Control de Aduanas (ICE) envió solicitudes a los oficiales para reclutarlos, ofreciendo bonos para motivarlos a ser parte de la agencia.

ICE lanzó una convocatoria para todos los estadounidenses que deseen unirse a las filas de la agencia federal. Miles de millones de dólares fueron destinados a la fuerza federal para controlar la inmigración irregular y que les permite contratar a más personal.

“Tras el desastre de las fronteras abiertas de Biden, nuestro país necesita estadounidenses dedicados a unirse a ICE para sacar a lo peor de lo peor de nuestro país. Con el respaldo de una nueva financiación significativa a través del recientemente firmado One Big Beautiful Bill”, dijo Kristi Noem en un comunicado.

Buscan reclutar oficiales

Después de estos anuncios, algunos sheriffs de Utah señalaron que sus oficiales se han visto seducidos por la oferta luego de recibir correos electrónicos en donde los invitan para ser parte de ICE.

“Agencias estatales, otros condados, agencias policiales de la ciudad, hemos competido por personal”, dijo a FOX 13, el sheriff del condado de Kane, Tracy Glover. “Pensamos que fue una falta de clase la manera en que ICE decidió hacerlo”, añadió.

Glover también preside la Asociación de Sheriffs de Utah. Afirma que agentes de todo el estado han estado recibiendo ofertas de trabajo con bonos de $50,000 por firmar por parte de funcionarios de Washington.

Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Kane, UT | Cortesía.

Habían firmado un acuerdo de colaboración

“El momento en que esto ocurre es simplemente desafortunado, porque estábamos trabajando en un camino hacia una mejor colaboración y coordinación con ICE”, indicó el sheriff Glover al mismo noticiero.

Los alguaciles de los condados de Utah habían firmado con ICE un acuerdo en el cual los oficiales colaborarían con los agentes para aplicar las leyes de inmigración, pero no esperaban que su personal fuera solicitado de forma individual.

“Que los sheriffs firmaran acuerdos con el ICE para ayudarles a hacer su trabajo, y luego recibieran un memorando que intentaba reclutar a nuestro personal con grandes bonificaciones por firmar, fue ofensivo, sin duda”, puntualizó Glover.

La oferta laboral de ICE

Mientras tanto, ICE está ofreciendo un sólido paquete de incentivos para la aplicación de la ley federal, que incluye:

Un bono de firma máximo de $50,000.

Opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles.

Pago por disponibilidad para las fuerzas del orden (LEAP) del 25% para agentes especiales de HSI.

Horas extra administrativamente incontrolables (AUI) para oficiales de deportación de operaciones de deportación y control (ERO).

Beneficios de jubilación mejorados.

“¿Te interesa trabajar para el ICE? Visita nuestro sitio web para obtener más información. ICE está contratando oficiales de deportación, investigadores criminales y abogados, y ofrece salarios competitivos y un atractivo paquete de beneficios”, es parte de la publicidad de contratación.

Además, la secretaria Noem eliminó el límite de edad de los nuevos solicitantes para que más personas puedan calificar y unirse a la agencia.

