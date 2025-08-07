Alicia Villarreal vive momentos difíciles tras la separación de Cruz Martínez

Alicia Villarreal sigue enfrentando algunas circunstancias complejas por lo que vive con su ex Cruz Martínez, desde el momento en que ella manifestó que aparentemente había sido agredida por él un día en su casa. Durante una entrevista ofrecida al programa “Primer Impacto”, agregó que él, hasta la fecha, “mantiene su inocencia”.

La cantante mencionó que desde febrero ha llevado un estilo de vida bastante complicado por todo el tema legal que atraviesa; sin embargo, intentó entregar lo mejor de sí en cada día de vida. También es madre y dijo: “Me levanto en la mañana sabiendo que es un nuevo día, tenemos una nueva oportunidad para hacer algo por alguien, por mí primeramente. Me he sentido muy traicionada, muy atacada”.

La expareja sentimental de Arturo Carmona mencionó que ya no hay una forma en la que ella se sienta tranquila, ya que durante un recorrido reciente, la impotencia se apoderó de ella. Considera que no es justo vivir bajo esas circunstancias: “Estaba viajando unos tramos por carretera y me sentía en peligro. Me sentía nerviosa, impotente. Sentía todo lo que puede sentir una mujer que no merece vivir así”.

Villarreal mencionó que, desde que denunció a Cruz Martínez y mientras no esté trabajando, prefiere mantenerse en su hogar, debido a que teme que la seguridad de sus pequeños sea violentada, razón que no le permite sentirse tranquila, aunque no ha sido motivo suficiente para detener el proceso legal que enfrenta, incluso después de haberse presentado con la abogada del actor Johnny Depp.

“He tenido miedo, sí. Cuando no estoy trabajando prefiero estar en casa. Me preocupan mis hijos, porque al final de cuentas él es su papá y no les he negado el contacto. No tengo miedo de seguir adelante en el proceso, pero andar sola no es fácil para mí“, expresó.

Antes de finalizar la entrevista, aprovechó para recordar algunos detalles de aquel momento tan complejo que vivió cuando aparentemente Cruz la agredió y no dudó en mencionar que está atravesando uno de los momentos más difíciles: “Yo me salí descalza. Mis hijos estaban todavía como bebés cuando empecé a quererme separar. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Ha sido uno de los años más difíciles de toda mi vida”.

