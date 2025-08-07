Arrollamiento mortal y joven acuchillada por la espalda: violencia sin freno en el Metro de Nueva York

Un hombre de 47 años fue atropellado mortalmente por un tren del Metro de Nueva York ayer en Harlem.

Según la policía, la víctima fue golpeada por un tren de la línea 5 en dirección norte alrededor de las 3:10 p.m. en la estación 125th St., cerca de la avenida Lexington. El hombre se encontraba inconsciente en las vías cuando acudieron los agentes. Luego los servicios de emergencias médicas (EMS) lo declararon oficialmente muerto en el lugar. Su nombre no se dio a conocer de inmediato.

El incidente provocó retrasos en las líneas 4 y 5. No hubo arrestos inmediatos y se desconoce cómo el hombre cayó a la plataforma. En principio NYPD cree que no hubo delito alguno, acotó Daily News.

Previamente, la tarde del martes, una joven fue apuñalada por un hombre dentro de una estación del Metro en Chelsea.

La víctima de 25 años bajaba las escaleras alrededor de las 6:30 p.m. en la estación de 23rd St. con 8va avenida, cuando de repente el atacante se acercó y la apuñaló por la espalda, según fuentes policiales.

El sospechoso, que vestía una camiseta blanca y pantalones azules, huyó del lugar y aún no ha sido capturado. El personal de emergencias médicas trasladó a la víctima al Hospital Bellevue, donde se encontraba en condición estable.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA. La violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Un reciente estudio privado, analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país. Esta semana Christian Valdez, ex convicto de nacionalidad peruana, fue sentenciado tras declararse culpable de empujar a su novia a los rieles del Metro de Nueva York, dejándola amputada de ambas piernas.

La semana pasada un pasajero murió al ser golpeado por un tren durante una pelea en una estación del Metro en Brooklyn. Previamente William Blount fue condenado a la pena máxima por atacar brutalmente a martillazos a la científica Nina Rothschild en la cabeza durante un robo en una estación del Metro en Queens en 2022.

A mediados de junio un hombre de 50 años fue hallado apuñalado en la nuca en una estación en Greenwich Village y aunque fue trasladado vivo al hospital murió después, siendo oficialmente el 2do homicidio este año en el Metro de Nueva York.