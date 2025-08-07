Casi pierde su dedo por un anillo atascado, pero la maniobra para romperlo fue heroica (Video)

Una joven de Hurlingham, Argentina, casi pierde un dedo por culpa de un anillo atascado. El video del incidente fue compartido por la propia afectada en su cuenta de TikTok y rápidamente se volvió viral por el heroico procedimiento de expertos para romperlo y liberar su dedo.

Todo comenzó cuando el dedo índice de Julieta comenzó a hincharse y tornarse morado, signo claro de que la circulación sanguínea estaba comprometida. El anillo, que no cedía ante ningún intento casero de remoción, la llevó a buscar ayuda profesional.

“Me cortan el anillo antes de perder el dedo”, escribió al pie del video (@jjuliharley), alertando sobre la urgencia del caso.

Una intervención milimétrica de los bomberos

El rescate fue ejecutado por un equipo de bomberos locales, quienes actuaron con herramientas de precisión. Primero intentaron cortar el anillo con una sierra eléctrica especializada, mientras aplicaban una jeringa con agua para enfriar el metal y evitar quemaduras durante el procedimiento.

Julieta confesó que al principio se asustó al ver la jeringa, pero luego entendió que su propósito era proteger su piel del calor generado por la fricción.

El desafío fue mayor de lo previsto, ya que se trataba de un anillo doble. Tras cortar el primero, que se encontraba más arriba, los bomberos debieron repetir el proceso con el segundo, mucho más ajustado al dedo. Según relató Julieta, “como era un anillo doble, cortaron primero el de arriba, costó quitarlo porque se movía”.

Finalmente, tras varios intentos, maniobras cuidadosas y dos cortes distintos, lograron liberar el dedo sin provocar heridas de gravedad.

Tras la intervención, Julieta compartió imágenes de su dedo ya libre y visiblemente más desinflamado. En su publicación agradeció emocionada a los bomberos que la asistieron, describiéndolos como “capos mal” y reconociendo la rapidez y destreza con la que actuaron.

Su historia no solo sirvió como alerta sobre el peligro de los anillos muy ajustados, sino también como ejemplo de cómo una maniobra profesional puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo.