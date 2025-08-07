Central Park rinde homenaje a Celia Cruz en su centenario

Este viernes 9 de agosto, el corazón de Manhattan latirá al ritmo de la salsa, la timba y los sonidos afrocubanos con una celebración monumental por el centenario de Celia Cruz, la icónica “Reina de la Salsa”. El histórico escenario de Capital One City Parks Foundation SummerStage en Central Park será el epicentro de este homenaje vibrante y emotivo con entrada gratuita y abierta a todas las edades.

“Este año, al celebrar el centenario de Celia Cruz, honramos no solo a la Reina de la Salsa, sino a una mujer cuya música y espíritu siguen inspirando a generaciones. Es especialmente significativo regresar a SummerStage —el último escenario donde Celia actuó en Nueva York— para esta celebración. La energía, la ciudad, la gente: todo se siente como cerrar un círculo”, expresó Omer Pardillo Cid, exmánager de Celia Cruz y principal defensor de su legado.

La velada contará con la participación de una poderosa alineación de artistas cubanos que representan el presente y el futuro de la música que Celia ayudó a elevar al nivel más alto: Issac Delgado, Aymee Nuviola, Alain Pérez, Brenda Navarrete y Melvis Santa.

El evento comenzará a las 7:00 pm, pero las puertas se abrirán desde las 6:00 pm con una clase de salsa gratuita impartida por los bailarines Adriel Flete y Jordyn Lurie de Talía Productions, una invitación abierta a todos los que quieran moverse con sabor antes del espectáculo principal.

Los artistas que celebran a Celia

Issac Delgado – Nacido en La Habana, Delgado es una de las voces más emblemáticas de la salsa contemporánea y una figura clave en la evolución del género de la timba. Fundador de la legendaria NG La Banda, ha fusionado salsa, funk, R&B y música afrocubana para crear un sonido moderno, enérgico y auténtico. Su más reciente álbum, Lluvia y Fuego, incluye composiciones originales y homenajes a gigantes como Benny Moré y Cheo Feliciano.

Aymee Nuviola – Conocida como La Sonera del Mundo, Nuviola es cantante, pianista, compositora y actriz galardonada con múltiples GRAMMYs y Latin GRAMMYs. Su vínculo con Celia Cruz es también literal: interpretó a la icónica cantante en la exitosa telenovela colombiana Celia, mostrando su profundidad artística y su capacidad para encarnar el alma de una leyenda.

Aymee Nuviola. Foto: Chris Pizzello/AP

Alain Pérez – Reconocido por su virtuosismo como bajista, cantante, compositor y productor, Pérez ha sido una figura influyente en la música latina contemporánea. Su estilo fusiona jazz, flamenco, son cubano y salsa con una energía inconfundible que lo ha llevado a colaborar con figuras como Paco de Lucía, Isaac Delgado y Celia Cruz.

Brenda Navarrete – Cantante y percusionista cubana especializada en los tambores batá, Brenda ha sido integrante de Obiní Batá, un colectivo pionero de mujeres percusionistas afrocubanas. También forma parte del colectivo musical Interactivo, liderado por Roberto Carcassés, y se ha ganado el reconocimiento internacional por su fuerza escénica y dominio rítmico.

Melvis Santa – Cantautora, actriz, pianista y percusionista, Melvis Santa ha sido una embajadora de las raíces afrocubanas dentro del jazz y la música popular cubana. Su voz profunda y su sensibilidad lírica la han consolidado como una figura relevante en la escena musical tanto en Cuba como en el extranjero.

Celia Cruz no solo rompió barreras como mujer afrolatina en la industria musical internacional, sino que se convirtió en un símbolo de alegría, resistencia y autenticidad. Esta celebración en Central Park, en el año de su centenario, es una oportunidad para que nuevas generaciones se conecten con su música y con el impacto duradero que dejó en el mundo entero.

En detalle:

Qué: Celia Cruz Centennial Celebration

Cuándo: Viernes, 9 de agosto – de 7:00 a 10:00 pm. (Puertas abren a las 6:00 pm)- Clase de salsa gratuita a las 7:00 p. m. con Talia Productions

Dónde: Rumsey Playfield, Central Park, Manhattan, NY 10021

Información: https://cityparksfoundation.org/