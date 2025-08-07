El béisbol reinventado a show: el fenómeno de los Savannah Bananas

Actualmente, las diferentes disciplinas y deportes luchan para seguir captando la atención de las nuevas generaciones. En ese afán por no perder audiencia se han creado ligas de fantasía como la Kings League en el fútbol. El béisbol también tiene la suya y nació gracias a los Savannah Bananas.

Este equipo ha logrado convertir el béisbol en un show viral, irreverente y entretenido. Originario de Savannah, Georgia, han transformado el diamante en un escenario de comedia, danza e interacción con el público.

Banana Ball

Savannah Bananas es un equipo nacido en 2016. No juegan béisbol tradicional, sino una versión conocida “Banana Ball”, que busca sumarle espectáculo al deporte.

El equipo es comparado con los Harlem Globetrotters, el icónico equipo de básquetbol que desde hace décadas gira alrededor del mundo realizando eventos donde exponen sus habilidades y llevan a cabo piruetas en pleno partido.

Tiene reglas diferentes a las de un partido tradicional. Por ejemplo, cada inning cuenta como un punto independiente; si un fan atrapa una bola de foul, el bateador queda fuera; no hay tiempo muerto: el juego fluye sin pausas innecesarias.

Un equipo que baila, canta y actúa

Ver un partido del Banana Ball es como un musical en vivo. Los jugadores no solo batean y lanzan; también bailan coreografías virales, interactúan con el público y protagonizan sketches cómicos.

Utilizan uniformes con faldas escocesas. También tienen un número llamado “Banana Baby”, donde un bebé disfrazado de plátano es presentado al estilo “Rey León”. El árbitro que baila breakdance y el entrenador que hace moonwalk antes de dar indicaciones.

Molly Knutson sostiene a su bebé James Knutson en alto, por encima de los jugadores, mientras los Savannah Bananas presentan al bebé Banana al público mientras suena la canción principal de la película “El Rey León” por megafonía, el sábado 11 de junio de 2022, en Savannah, Georgia. (Foto AP/Stephen B. Morton)

Jesse Cole: el genio detrás del fenómeno

Vestido siempre con un esmoquin amarillo, Jesse Cole es el fundador y alma del proyecto. Vendió su casa para financiar el equipo y apostó por una visión radical: hacer del béisbol un espectáculo total.

Gracias a su idea, Savannah Bananas se ha convertido en una marca global, con más seguidores en TikTok que cualquier equipo de la MLB. En total tienen 10.5 millones de fans en esta plataforma.

Jesse Cole, dueño de los Savannah Bananas, toca el tambor “Keep Pounding” antes de un partido de fútbol americano de la NFL entre los Carolina Panthers y los Tampa Bay Buccaneers, el domingo 1 de diciembre de 2024, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Brian Westerholt)

De Savannah a los grandes estadios

Lo que comenzó como un equipo universitario en la Coastal Plain League ha evolucionado hacia una gira mundial que llena estadios de Grandes Ligas. Fenway Park, estadios de la NFL y otros recintos han sido testigos del fenómeno Bananas.



