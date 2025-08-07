Cuerpo de hombre desaparecido hace 28 años hallado en glaciar

El hallazgo sorprendió a los implicados.

El cuerpo de un hombre que llevaba 28 años desaparecido apareció en un glaciar que se está derritiendo en Kohistán, una remota área montañosa de Pakistán.

Fue un pastor el que halló el cadáver que se encontraba muy bien conservado, con su ropa intacta en la zona conocida como Valle de la Dama, en el este de Pakistán.

Junto con el cadáver se encontró un documento de identificación con el nombre de Naseeruddin, lo que permitió a la policía identificarlo como el de un hombre que desapareció en la zona en 1997 tras caer en una grieta del glaciar durante una tormenta de nieve.

Las precipitaciones de nieve en la región se han reducido en los últimos años, lo que ha dejado a los glaciares más expuestos a la luz solar y propiciado que se derritan más rápido. Los expertos señalan que el descubrimiento del cadáver muestra que el cambio climático ha acelerado el deshielo de los glaciares.

El pastor que encontró el cuerpo, Omar Khan, le dijo a BBC Urdu: “Lo que vi era increíble. El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera se habían roto las ropas”.

Tan pronto como la policía confirmó que se trataba de Naseeruddin, los lugareños empezaron a aportar información adicional, señaló Khan.

El hombre tenía una esposa y dos hijos. Viajaba con su hermano Kathiruddin en un caballo cuando desapareció. La policía informó que los dos hombres abandonaron su casa tras una disputa familiar.

Momificación

Kathiruddin le dijo a BBC Urdu que habían llegado al valle aquella mañana y cerca del mediodía su hermano entró en una cueva.

Cuando vio que su hermano no regresaba, buscó dentro de la cueva sin éxito, y entonces pidió ayuda en los alrededores para ampliar la búsqueda. Pero nunca encontraron a Naseeruddin.

Según explicó el profesor Muhammad Bilal, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Comsats de Islamabad, cuando un cuerpo humano cae en un glaciar, el frío extremo lo congela rápidamente.

La falta de oxígeno combinada con la humedad puede hacer que se momifique rápidamente.

Sigue leyendo:

* Científicos desvelan secretos climáticos de un hielo de 1,5 millones de años

* Revelaciones asombrosas: historias ocultas en los glaciares al derretirse

* El doloroso final de un joven aventurero en el Himalaya

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección del mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.