El Tottenham pierde a James Maddison durante casi toda la temporada debido a una dura lesión en su rodilla derecha

Malas noticias para el Tottenham Hotspur inglés y ni siquiera ha empezado la temporada. El centrocampista James Maddison se perderá casi toda la temporada debido a la confirmación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Según confirmó el propio club en un comunicado, “James Maddison se someterá a una cirugía por una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla derecha”.

“La operación tendrá lugar en los próximos días y, posteriormente, James comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico. Todo el equipo del Tottenham Hotspur le desea a James una pronta y completa recuperación. Lo apoyaremos en todo momento”, reza el comunicado del Tottenham.

El futbolista de 28 años sufrió la lesión en un encuentro de pretemporada contra el Newcastle United, celebrado la semana pasada en Corea del Sur. Aunque el club no confirmó tiempos de baja, con una lesión de este tipo se estima que el tiempo de recuperación le tenga fuera prácticamente toda la temporada.

Maddison ya se había perdido la final de la UEFA Europa League en mayo por una lesión de rodilla que sufrió en las últimas semanas de la temporada. En ese encuentro, el Tottenham le ganó al Manchester United y se coronó campeón.

Esta lesión, junto a los problemas físicos que arrastra Dejan Kulusevski y la marcha de Heung-min Son a la MLS, puede provocar que el equipo de Thomas Frank acuda al mercado de fichajes para reforzar el ataque.

Sigue leyendo:

–Thomas Müller ficha por Vancouver Whitecaps y se une a la lista de estrellas europeas en la MLS

–Los 10 principales candidatos al Balón de Oro 2025

–Demanda histórica contra la FIFA: la JFP alega que el organismo infringe leyes europeas