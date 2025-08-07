La Casa Blanca no descarta aranceles adicionales a China por comprar petróleo ruso

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no descartó la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump implemente nuevas tarifas aduaneras a China por comprarle petróleo a Rusia.

La declaración se produce en medio de tensiones comerciales y estratégicas internacionales, en un contexto donde Washington busca presionar a Moscú y mantener la presión sobre Beijing, informó EFE.

Afirman que cualquier posibilidad “está sobre la mesa”

Lutnick afirmó en una entrevista concedida a Fox Business que “todo está sobre la mesa” respecto a posibles medidas comerciales adicionales contra China.

La declaración del funcionario surge tras la firma por parte de Trump de una orden ejecutiva que impone un gravamen adicional del 25% sobre las importaciones de crudo ruso dirigidas a India, en un intento por presionar a Vladimir Putin para que frene el conflicto en Ucrania.

Tregua provisional en la guerra comercial entre EE.UU. y China

Desde mayo, Estados Unidos y China mantienen una tregua en su disputa comercial, reduciendo las barreras arancelarias al 30% para las importaciones chinas y al 10 % para las estadounidenses.

Sin embargo, esta pausa podría ser temporal, ya que Lutnick señaló que “es posible que este plazo, que termina el próximo martes 12 de agosto, pueda extenderse”.

El secretario indicó que “vamos a dejar que el equipo comercial y el presidente tomen esas decisiones”, sugiriendo que aún no hay una resolución definitiva sobre si se prolongará o no la moratoria arancelaria. “Pero parece probable que lleguen a un acuerdo y lo extiendan por otros 90 días. Pero lo dejaré en manos de ese equipo”, concluyó Lutnick.

