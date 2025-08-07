La leyenda Pedro Martínez opina sobre la mala racha actual de los Yankees

El exlanzador y miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, ha capturado la atención del mundo del béisbol al romper las barreras de la histórica rivalidad entre los Red Sox y los Yankees.

Y es que ante la complicada racha que atraviesa el equipo de Nueva York, Martínez ha mostrado una empatía inusual hacia los aficionados, enviando un mensaje de solidaridad y ánimo.

En un momento en que los Yankees se encuentran en uno de los peores tramos de su temporada 2025 y luchan por mantenerse en la pelea por la postemporada, la voz de Pedro Martínez resonó con un mensaje de consuelo para una afición frustrada.

El legendario pitcher, conocido por sus batallas épicas contra los del Bronx, ha dejado a un lado la rivalidad para ofrecer palabras de apoyo.

“Es difícil creer que los Yankees estén en esta situación a estas alturas de la temporada”, expresó Martínez en declaraciones para MLB Network en donde participa como analista de las Grandes Ligas.

Mientras algunos fanáticos de los Red Sox podrían burlarse del mal momento de su clásico rival, Martínez mostró total empatía ante la situación complicada que viven los Yankees.

“Imagino cómo se sienten los fanáticos de Nueva York ahora mismo. ¡Ánimo, muchachos!”, lanzó el legendario lanzador y actual miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Y es que sin duda Pedro sabe lo que es jugar bajo presión en franquicias exigentes por lo que sus comentarios hacia los Yankees vienen desde su experiencia y respeto por el rey de los deportes y no desde la rivalidad.

La crisis de los Yankees

El último mes no ha sido nada bueno para los New York Yankees, quienes tras ser líderes de la División Este de la Liga Americana antes del Juego de Estrellas, ahora se ubican a 6.5 de la punta con una racha negativa en el último mes.

El equipo del Bronx se aleja incluso de los puestos de comodín para los playoffs. Algo poco habitual para una franquicia tan competitiva como la de los Yankees. Por ende, las alarmas en Nueva York se disparan y muchos señalan una fuerte crisis en el equipo.

