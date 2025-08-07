Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del jueves 7 de agosto de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchas modalidades de juego que brindan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o solamente quieres estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy jueves, 7 de agosto de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del jueves 7 de agosto

Combinación mediodía: 08 06 07 01

Combinación noche: 02 03 03 00

Números ganadores de Pick-4 del jueves 7 de agosto

Combinación mediodía: 03 08 08 02 01

Combinación noche: 06 05 06 00 00

Números ganadores de Pick-6 del jueves 7 de agosto

Combinación original: 06 21 30 31 36 37

Bote acumulado: $7,900,000

Números ganadores de Cash4Life del jueves 7 de agosto

Los números ganadores son: 04 15 18 31 53

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del jueves 7 de agosto

Los números ganadores son: 11 20 26 32 39 B-32

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $921,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números a su gusto o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que salieron.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se celebra una vez.

Para participar en Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

