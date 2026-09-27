Grecia vence por primera vez en la historia a Alemania y amarga inicio de Jürgen Klopp

La selección de Grecia dio la sorpresa se impuso por 0-1 ante Alemania en el WWK Arena de Augsburgo. En la segunda fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League, el conjunto dirigido por Ivan Jovanovic consiguió su primer triunfo de todos los tiempos frente al combinado germano, resultado que deja tocado el inicio de la era técnica de Jürgen Klopp al frente de la Mannschaft.

El planteamiento de Klopp se vio mermado por la baja muscular de Kai Havertz y por rotaciones en la formación titular que incluyeron la entrada de Alexander Nübel en la portería y del debutante Conté en la mediapunta.

Pese a dominar la posesión durante la primera mitad, Alemania careció de la profundidad necesaria para resquebrajar el bloque heleno. Las aproximaciones locales más claras llegaron a través del extremo Karim Adeyemi, cuyos remates encontraron la brillante respuesta del arquero Konstantinos Tzolakis.

La persistencia de Grecia encontró recompensa a quince minutos del pitazo final. Tras liberarse de la presión local y avisar con un aviso de Fotis Ioannidis, el centrocampista Dimitris Kourbelis recogió un balón suelto en el centro del área y sacó un remate con la zurda que se desvió en Joshua Kimmich antes de descolocar por completo a Nübel.

Los intentos finales del cuadro teutón con la entrada de Serge Gnabry resultaron infructuosos ante la solidez de Tzolakis, consumando una victoria histórica que sitúa a Grecia en el liderato en solitario de su zona con pleno de seis unidades.

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