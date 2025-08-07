Lucero apoya a su hija Lucerito, pero no la llevará a sus giras

La cantante Lucero sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y, entre las preguntas que le realizaron, fue si tenía pensado incluir a su hija Lucerito Mijares en sus giras. De inmediato, mencionó que hasta la fecha no había pensado en que las cosas se dieran de esa manera, y es que considera que no es prudente, prefiriendo que ella tome su camino sola.

“No lo he pensado, creo que no es idea. Creo que es mejor que nuestros hijos vayan caminando solitos, sobre todo ahora que ella puede más adelante pensar en grabar un disco, en encontrar su estilo, tipo de música”, dijo durante un encuentro con reporteros.

Sin embargo, la actriz también se siente muy orgullosa de todo lo que ha logrado su hija a sus 20 años y espera que pueda seguir avanzando y dándose a conocer en más partes para que pueda ofrecer giras, tal y como ella lo hace con el papá de sus hijos: “A ver si más adelante ella va creciendo y, ya cuando lleve muchos años de camino recorrido, pues igual“.

Lucero detalló que el hecho de no compartir escenario con ella no implica que no la apoye; todo lo contrario. Asumiendo su rol de madre, aclaró que siempre va a estar ahí para hacerlo, sin importar todo lo que eso conlleva, pero no vinculando la profesión que ambas comparten.

“Lo que pasa es que yo a veces no puedo estar con ella físicamente, como mi mamá, que siempre ha estado y está, pero yo, por mi trabajo y en las diferentes carreras de las dos, siempre apoyándola en todo, y así será”, manifestó.

La cantante Lucerito hace pocos días ofreció una entrevista al programa “Hoy” y aprovechó para hacer referencia sobre su carrera profesional. Y es que desea lo mejor para ella, quien manifestó que está preparando música nueva para los fans y agregó que todavía no sabe cuándo estará disponible: “Ojalá que venga un disco, ojalá que vengan muchas canciones. Espero que a finales de año y, si no, a principios de año; yo creo que estará el disco”, mencionó en la entrevista.

