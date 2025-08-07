Marco Farfán es presentado como refuerzo de los Tigres UANL

Los Tigres de la UANL siguen haciendo todo lo posible para tener el mejor equipo de todo el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y así poder lograr el pase a la Liguilla para mantener vivas sus aspiraciones de quedar campeón del balompié azteca, por lo que este miércoles realizaron el anuncio de un nuevo jugador que se encargará de fortalecer los puntos débiles que estaban presentando en el terreno de juego.

Se trata del defensor mexico-americano Marco Farfán, quien llega a la institución universitaria con la intención de poder mejorar este sector de la cancha y así evitar recibir a mayor cantidad de goles por parte de sus contrincantes.

Esta información la dio a conocer el propio equipo a través de su cuenta en la red social X, donde le dieron la bienvenida a esta figura que llega procedente del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS); en su presentación se puede ver un video donde muestran algunas de las mejores jugadas que tuvo dentro del cuadro norteamericano.

El lateral izquierdo de 26 años ya estampó su firma con el equipo tras llegar a un acuerdo para las próximas tres temporadas, convirtiéndose así en una de las apuestas para el proyecto de los próximos años con el club en la que buscarán convertirse nuevamente como uno de los más poderosos de todo el campeonato azteca.

FC Dallas defender Marco Farfan (4) moves the ball against Orlando City during the first half of an MLS soccer match, Saturday, May 28, 2022, in Orlando, Fla. (AP Photo/John Raoux)

Farfán ha formado parte de la MLS en toda su carrera, pasando por los mencionados FC Dallas, Portland Timbers y Los Angeles FC, por lo que cuenta con gran conocimiento que le será de utilidad a los felinos; además de esto ha formado parte de la selección juvenil y absoluta de los Estados Unidos.

El jugador mexicoamericano se une a las recientes adquisiciones de Ángel Correa, Edgar ‘Gacelo’ López y Antonio Carrera, quienes fueron presentados hace unos días para lo que sería la participación del club para la presente Leagues Cup y el Apertura 2025; ahora el equipo habría reforzado en gran medida todos los fallos que presentaron durante el Clausura 2025 para no ser víctimas de sus contrincantes.

Actualmente los Tigres de la UANL se ubican en la tercera posición del torneo Apertura 2025 con seis puntos acumulados producto de dos victorias y a falta de un juego pendiente tienen chances de tomar rápidamente la delantera; en cuanto a la Leagues Cup consiguieron dos victorias y una derrota en la Fase de Grupos.

Durante la temporada 2025 de la Major League Soccer, Farfán ha disputado un total de 17 partidos en los que no ha marcadon ningún gol y no ha otorgado ninguna asistencia, resultado por el que estaría siendo cambiado de Dallas al ser delantero.

