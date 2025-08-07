Más cargos contra latinos acusados de balear a agente federal desatando demanda contra Nueva York por proteger migrantes

Christhian Aybar Berroa (22) y Miguel Francisco Mora Núñez (21), dos jóvenes dominicanos acusados de disparar a un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) fuera de servicio durante un aparente robo fallido en el Alto Manhattan, ahora enfrentan cargos estatales en Nueva York.

Ambos ya habían sido acusados de delitos federales a fines del mes pasado. El tiroteo sucedió la noche del sábado 19 de julio en Fort Washington Park y desató una demanda de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, contra el gobierno de la ciudad de Nueva York y al alcalde Eric Adams “por seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de ciudad santuario”, escribió en Twitter/X. “Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos”.

“La acusación formal de (ayer) resalta una vez más el increíble trabajo que realiza la mejor fuerza policial del mundo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), junto con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan (Alvin) Bragg y nuestros socios del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU.”, respondió el alcalde Adams a la nueva acusación estatal. “Gracias a la valentía del agente federal que resultó herido en un tiroteo en Fort Washington Park y a la rápida labor de nuestros socios en las fuerzas del orden, dos peligrosos delincuentes ya no están en las calles y se enfrentarán a la justicia.”

Los dos acusados estaban indocumentados en el país. En noviembre de 2024 se ordenó la deportación de Mora y la de Aybar en enero de 2023. Y además permanecieron en las calles incluso después de ser arrestados por diversos delitos, destacó ABC News.

El agente CBP, cuyo nombre no fue revelado, resultó con heridas de bala en la cara y la mano. Ya le dieron de alta del hospital y regresó a su domicilio. Las autoridades afirman que el tiroteo formó parte de una ola delictiva que comenzó con el robo del teléfono celular de una mujer. Posteriormente Mora intentó robar al agente, sin saber que trabajaba para CBP. En el tiroteo que siguió, tanto Mora como el agente resultaron heridos.

Los fiscales afirman que luego Aybar llevó a Mora a El Bronx, donde fue atendido en el Hospital Lincoln por dos heridas de bala. Ayer el fiscal de distrito de Manhattan y el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Ricky J. Patel, anunciaron la acusación formal del estado Nueva York.

Mora enfrenta varios cargos, incluyendo intento de homicidio en primer y segundo grado, robo, posesión ilegal de un arma, intento de robo y agresión. Aybar está acusado de robo en primer y segundo grado, posesión ilegal de un arma, intento de robo y agresión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Inmediatamente tras este tiroteo el llamado zar fronterizo Tom Homan amenazó con inundar las ciudades santuario con agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). En tanto Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional (DHS), no escatimó palabras al calificar a los sospechosos como “escoria” y además destacó que ambos tenían antecedentes penales.