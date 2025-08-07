Piden $7.7 millones de dólares por antigua casa de Kate Moss en Reino Unido

La posibilidad de vivir como la supermodelo Kate Moss es una posibilidad, claro, solo si tienes $7.7 millones de dólares de sobre. Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Greville Road, Londres, que perteneció a Moss durante una década.

La propiedad está disponible por $7.7 millones de dólares, una cifra superior a los $6.8 millones de dólares que la británica recibió por el sitio en 2012. Hay que destacar que originalmente compró la propiedad en 2002 por $1.75 millones de dólares, pero hizo una reforma tan extensa que logró elevar mucho su valor.

Durante la década que fue dueña de la propiedad, Moss vivió en ella, lo que quiere decir que es una residencia que sí tuvo mucha relación con la supermodelo y no era una simple inversión.

Según ‘Robb Report’, esta propiedad también es especial para el agente de bienes raíces Marc Schneiderman, director de Arlington Residential, que se está encargando de su venta ahorita. “La relación de mi empresa con esta hermosa casa de época se remonta a más de 30 años, cuando la vendimos por primera vez por menos de £800,000 libras esterlinas”.

La casa destaca por su diseño victoriano y tiene una extensión de 4,740 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El agente encargado de la venta también destaca que “la casa es prácticamente invisible desde la calle, lo que resulta atractivo para quienes buscan discreción y privacidad”.

Además de las comodidades del interior de la casa, esta propiedad tiene también un jardín ideal apra disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

