Por qué quizá deberías evitar las muestras gratis en Costco

Costco es conocido por sus precios competitivos, su sistema de membresía y, para muchos, por ese pequeño placer de recibir muestras gratis mientras se recorre la tienda. Sin embargo, lo que parece un detalle inocente y encantador de la experiencia de compra, podría estar jugándote en contra.

Aunque las muestras no representan un riesgo para tu salud, sí podrían afectar tu bolsillo y tu tiempo más de lo que imaginas.

Primero, vale aclarar que las muestras son seguras. Quienes las reparten no son empleados directos de Costco, sino de una empresa externa llamada Club Demonstration Services (CDS), la cual capacita a sus trabajadores en normas de seguridad alimentaria.

De hecho, según el sitio web de CDS, todos los empleados cuentan con supervisión en sitio y están certificados en manipulación de alimentos. Así que por ese lado, puedes estar tranquilo.

Ahora bien, según la experta en ahorro al consumidor Andrea Woroch, las muestras gratuitas están diseñadas con un objetivo claro: provocar una compra impulsiva.

“Esto es especialmente cierto si haces tus compras con hambre, ya que algunos productos pueden parecer más sabrosos con el estómago vacío, y eso te lleva a comprarlos sin importar el precio o si realmente los necesitas”, advierte Woroch.

Además del gasto, otro detalle no menor es el tiempo. Ir a Costco ya suele implicar una experiencia prolongada debido al tamaño de la tienda y la distribución cambiante de sus productos.

Pararse a probar cada muestra solo alarga aún más el recorrido. “Las muestras pueden distraerte de los artículos que realmente necesitas, lo cual podría hacerte perder una oferta o promoción si cambias de dirección en el pasillo”, explica Woroch.

También es común que estas estaciones de prueba generen aglomeraciones.

Mientras esperas a que repongan las bandejas, puede que te quedes mirando productos a tu alrededor que no tenías planeado comprar. Y en un acto casi inconsciente, terminas llevándote a casa una caja de algo como proteína en polvo que jamás pensaste incluir en tu lista.

Woroch sugiere algunas estrategias para no caer en la tentación. Una de ellas es agregar el producto a una lista de deseos para comprarlo más adelante, solo si realmente lo necesitas y en una futura promoción.

Otra opción es tomarle una foto para recordarlo, un truco inspirado en una tendencia de ahorro viral en TikTok llamada ‘Screenshotting’, que promueve la idea de pensar dos veces antes de comprar.

Y, si de verdad estás tentado, pregúntate: ¿estás dispuesto a cambiar algún producto ya planeado por este nuevo artículo? Si la respuesta es no, es mejor seguir tu camino.

Aunque nadie niega que recibir una muestra gratis puede alegrar el día, lo ideal es mantener el enfoque en tu lista de compras y evitar decisiones impulsivas que terminen costándote más de lo que esperabas.

Sigue leyendo:

– Costco refuerza política sobre muestras de comida gratis

– El secreto de la leche de Costco que deberías conocer

– 10 errores costosos al comprar en Home Depot