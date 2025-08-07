Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del jueves, 7 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los participantes la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en esta lotería o sencillamente quieres estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy jueves, 7 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar adecuado. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 7 de agosto

Los números ganadores son: 35 41 79

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 7 de agosto

Los números ganadores son: 80 48 46 31 04 71 44 68 45 06 67 53 64 75 63 43 42 37 50 72

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 7 de agosto

Los números ganadores son: 04 05 07 09 20

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 7 de agosto

Los números ganadores son: 00 41 32

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que adquirir un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que debes elegir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás hacer la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez hecha la elección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar con cuidado. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, puesto que ofrece a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

