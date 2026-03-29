Alex Duong, actor de “Blue Bloods”, falleció por un raro tipo de cáncer

El actor y comediante Alex Duong falleció a los 42 años luego de ser diagnosticado con un raro y agresivo cáncer.

En 2025, Duong, conocido por su papel en “Blue Bloods”, fue diagnosticado con rabdomiosarcoma alveolar, un cáncer inusual y agresivo que afecta a los tejidos blandos. De acuerdo con Hilarie Steele, amiga del actor, Duong fue hospitalizado con shock séptico el viernes por la noche y falleció el sábado en el Hospital St. John’s de Santa Mónica, California.

“Con profunda tristeza, les comunicamos que nuestro querido Alex falleció en paz esta mañana, rodeado de amor y queridos amigos. Estaba cómodo y, afortunadamente, ya no sufría”, escribió Steele en la página de GoFundMe de Duong, creada para recaudar fondos para su tratamiento.

El rabdomiosarcoma fue diagnosticado a principios de 2025 luego de que presentó dolor de cabeza e hinchazón en el ojo izquierdo. Perdió la visión en ese ojo y tuvo que ser sometido a una cirugía para extirpar un tumor maligno que obstruía el flujo sanguíneo a su nervio óptico. También tuvo que someterse a quimioterapia y radioterapia. Durante su tratamiento acumuló una deuda de $400,000 dólares por gastos médicos. Por esa razón sus amigos abrieron una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para el actor.

Finalmente, tras más de un año de tratamiento, hizo metástasis en la columna vertebral, y en febrero ya estaba postrado en cama. En el comunicado se explica que la esposa y la hija de Duong pudieron despedirse antes de que falleciera.

“Su esposa, Christina, y su hija, Everest, pudieron verlo anoche, y él estaba lo suficientemente lúcido como para despedirse de su pequeña, a quien atesoró cada instante desde el día de su nacimiento. Estamos devastados, pero profundamente agradecidos por el apoyo, las oraciones y la generosidad que nos han demostrado durante este momento tan difícil. Su continuo apoyo significa todo para Christina y Everest mientras afrontan los días venideros y organizan una hermosa celebración de su vida”, dijo.

Duong ha participado en series como Dexter, Everybody Hates Chris, 90210, The Young and the Restless y Pretty Little Liars. También escribió para Historical Roasts de Netflix y desde 2009 fue miembro de SAG-AFTRA.

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